طبرقة: سيارة تدهس تلميذة البكالوريا

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني: جد صباح اليوم السبت 27 حانفي 2018 حادث مرور بمنطقة عين الصبح طبرقة بالطريق الوطنية الرابطة بين طبرقة والعاصمة .

وتتمثل صورة الحادث في دهس سيارة لتلميذة البكالوريا بأحد معاهد طبرقة حين كانت تنتظر قدوم الحافلة للتنقل نحو المعهد .

وقد تم نقل الفتاة ( 18 سنة ) نحو المستشفى الجهوي بطبرقة الا أنها فارقت الحياة متأثرة بما لحقها من جروح و كسور و سيتم عرضها على الطبيب الشرعي في حين تم ايقاف سائق السيارة .