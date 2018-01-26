العاصمة: القبض على المورط في قضية استيلاء على أموال عمومية من أحد الفروع البنكية

إثر تعهدها البحث في قضية "الاستيلاء على أموال عمومية" تورط فيها موظف بأحد الفروع البنكية بولاية منوبة، تمكنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية للأمن الوطني بالقرجاني يوم 26 جانفي 2018 من إلقاء القبض على المعني البالغ من العمر 47 سنة بمطار تونس قرطاج وهو بصدد محاولة الفرار خارج البلاد، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وبالتحري معه اعترف أنه عمد إلى الاستيلاء على أموال حرفاء البنك الذي يعمل به في عديد المناسبات على امتداد خمس سنوات غنم منها أموالا هامة، كما قام مؤخرا بالاستيلاء على أموال راجعة إلى عدد من الحرفاء ناهزت قيمتها 150 ألف دينار.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث معه.