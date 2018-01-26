الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 27 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
البريكي: السبسي أخبرني أن الشاهد تعرّض لضغوطات كبيرة من أجل ايقاف حربه على الفساد
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
النوري الصّل
حول مبادرة الإضراب العام عن الإضرابات
لا شك ان جلّ التونسيين مهما كانت مواقعهم ومواقفهم قد انزعجوا منذ فترة من حمّى الاحتجاجات والاضرابات التي استشرت في كل القطاعات وأصابت الدولة في مقتل بعد أن هوت بنسبة النمو وأغرقت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الجمعة 26 جانفي 2018 سمير ماجول يتعرض الى حادث جريدة الشروق ليوم السبت 27 جانفي 2018 "البجعة البيضاء" بنسختها الحديثة تحلق للمرة الأولى وفاة مذيعة مغربية بعد يومين من زفافها بالفيديو.. فرنسا: اشتباكات بالأيدي من أجل ''النوتيلا'' امم افريقيا لكرة اليد: تونس ومصر في النهائي كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
السياسي
البريكي: السبسي أخبرني أن الشاهد تعرّض لضغوطات كبيرة من أجل ايقاف حربه على الفساد
27 جانفي 2018 | 10:32

قال الوزير السابق ومنسق عام مبادرة اليسار التونسي عبيد البريكي وجود لوبيات تحكم رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأكد عبيد البريكي في حوار عبر اذاعة "راديو ماد" أن الحرب على الفساد لن تكتمل.

وأشار البريكي أنه قدّم عندما كان في حكومة الوحدة الوطنية برنامجًا إلى رئيس الحكومة يحتوي على 5 نقاط جوهرية للإصلاحات لكنه لم يُطبق.

وأوضح عبيد البريكي أن رئيس الجمهورية أخبره بتعرض رئيس الحكومة لضغوط كبيرة من أجل إيقاف حربه ضد الفساد.

تقرؤون أيضا
الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018 السّاعة 17:22
اصدر الحزب الدستوري الحر اليوم بلاغا تلقت الشروق اون لاين نسخة منه تحدث فيه عن الرسالة التي وجهها لرئيس...
المزيد >>
ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018 السّاعة 16:19
قال رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم إن الغاية...
المزيد >>
انضمام الحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي الى الجبهة الشعبية
27 جانفي 2018 السّاعة 14:59
أعلنت الجبهة الشعبية في بيان صادر عنها، السبت،...
المزيد >>
نواب الشعب يقاطعون جلسة عامة احتجاجا على تغيب وزير الفلاحة للرد على أسئلتهم
27 جانفي 2018 السّاعة 12:22
قاطع النواب جلسة عامة انعقدت، السبت، تعبيرا عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
البريكي: السبسي أخبرني أن الشاهد تعرّض لضغوطات كبيرة من أجل ايقاف حربه على الفساد
27 جانفي 2018 | 10:32

قال الوزير السابق ومنسق عام مبادرة اليسار التونسي عبيد البريكي وجود لوبيات تحكم رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأكد عبيد البريكي في حوار عبر اذاعة "راديو ماد" أن الحرب على الفساد لن تكتمل.

وأشار البريكي أنه قدّم عندما كان في حكومة الوحدة الوطنية برنامجًا إلى رئيس الحكومة يحتوي على 5 نقاط جوهرية للإصلاحات لكنه لم يُطبق.

وأوضح عبيد البريكي أن رئيس الجمهورية أخبره بتعرض رئيس الحكومة لضغوط كبيرة من أجل إيقاف حربه ضد الفساد.

تقرؤون أيضا
الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018 السّاعة 17:22
اصدر الحزب الدستوري الحر اليوم بلاغا تلقت الشروق اون لاين نسخة منه تحدث فيه عن الرسالة التي وجهها لرئيس...
المزيد >>
ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018 السّاعة 16:19
قال رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم إن الغاية...
المزيد >>
انضمام الحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي الى الجبهة الشعبية
27 جانفي 2018 السّاعة 14:59
أعلنت الجبهة الشعبية في بيان صادر عنها، السبت،...
المزيد >>
نواب الشعب يقاطعون جلسة عامة احتجاجا على تغيب وزير الفلاحة للرد على أسئلتهم
27 جانفي 2018 السّاعة 12:22
قاطع النواب جلسة عامة انعقدت، السبت، تعبيرا عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصّل
حول مبادرة الإضراب العام عن الإضرابات
لا شك ان جلّ التونسيين مهما كانت مواقعهم ومواقفهم قد انزعجوا منذ فترة من حمّى الاحتجاجات والاضرابات التي استشرت في كل القطاعات وأصابت الدولة في مقتل بعد أن هوت بنسبة النمو وأغرقت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الجمعة 26 جانفي 2018 سمير ماجول يتعرض الى حادث جريدة الشروق ليوم السبت 27 جانفي 2018 "البجعة البيضاء" بنسختها الحديثة تحلق للمرة الأولى وفاة مذيعة مغربية بعد يومين من زفافها بالفيديو.. فرنسا: اشتباكات بالأيدي من أجل ''النوتيلا'' امم افريقيا لكرة اليد: تونس ومصر في النهائي كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
﻿