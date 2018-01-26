البريكي: السبسي أخبرني أن الشاهد تعرّض لضغوطات كبيرة من أجل ايقاف حربه على الفساد

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قال الوزير السابق ومنسق عام مبادرة اليسار التونسي عبيد البريكي وجود لوبيات تحكم رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأكد عبيد البريكي في حوار عبر اذاعة "راديو ماد" أن الحرب على الفساد لن تكتمل.

وأشار البريكي أنه قدّم عندما كان في حكومة الوحدة الوطنية برنامجًا إلى رئيس الحكومة يحتوي على 5 نقاط جوهرية للإصلاحات لكنه لم يُطبق.

وأوضح عبيد البريكي أن رئيس الجمهورية أخبره بتعرض رئيس الحكومة لضغوط كبيرة من أجل إيقاف حربه ضد الفساد.