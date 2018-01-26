النفيضة: وفاة شخص في حادث مرور

جد ليلة البارحة حادث مرور على مستوى النقطة الكيلومترية 92 تحديدا في الطريق السيارة النفيضة أسفر عن وفاة شخص على عين المكان.

وتتمثل صورة الحادث ان الهالك أراد قطع الطريق السيارة إلى الجهة الآخرة ليتفاجأ بسيارة تسير بسرعة كبيرة تصدمه وترديه قتيلا.

وقد تحولت وحدات من الحماية المدنية على جناح السرعة إلى عين المكان وقامت بنقل الهالك إلى المستشفى الجامعي سهلول كما تحول وحدات من حرس المرور وتم فتح بحث تحقيقي في الغرض للكشف عن ملابسات الواقعة.