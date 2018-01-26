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يوم السبت 27 جانفي 2018
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ملتقى وطني لإبداعات المربين في قصر غيلان
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في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
النوري الصّل
حول مبادرة الإضراب العام عن الإضرابات
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الثقافي
ملتقى وطني لإبداعات المربين في قصر غيلان
27 جانفي 2018 | 10:09

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: ستحتضن قرية قصر غيلان من معتمدية دوز الشمالية أيٌام 16-17-18 فيفري القادم الدورة الثانية لـ" النجع البيداغوجي" التي ستكون وطنية هذه المرٌة بمشاركة مبدعين مربين من مختلف جهات البلاد من تنظٌيم الإدارة الجهوية للتربية بقبلي بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للثقافة والسياحة والمرأة والشباب والرياضة .

ويهدف هذا الملتقى الى تنشيط الحياة الثقافية والسياحية في هذه المنطقة السٌاحرة من الصحراء التونسية . 

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الثقافي
ملتقى وطني لإبداعات المربين في قصر غيلان
27 جانفي 2018 | 10:09

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: ستحتضن قرية قصر غيلان من معتمدية دوز الشمالية أيٌام 16-17-18 فيفري القادم الدورة الثانية لـ" النجع البيداغوجي" التي ستكون وطنية هذه المرٌة بمشاركة مبدعين مربين من مختلف جهات البلاد من تنظٌيم الإدارة الجهوية للتربية بقبلي بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للثقافة والسياحة والمرأة والشباب والرياضة .

ويهدف هذا الملتقى الى تنشيط الحياة الثقافية والسياحية في هذه المنطقة السٌاحرة من الصحراء التونسية . 

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دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018 السّاعة 17:15
تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي تنظم دار الثقافة إبن الهيثم التظاهرة التنشيطية " فنون...
المزيد >>
رحيل مفاجئ لفنان لبناني مشهور
27 جانفي 2018 السّاعة 14:14
توفي المطرب اللبناني نهاد طربيه، أمس الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، إثر نوبة قلبية، عن عمر ناهز 67 عاما.
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آخر إنتاجات مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف: مسرحية "تجرأ .tn"
27 جانفي 2018 السّاعة 14:11
الكاف – الشروق اون لاين- رشاد الصالحي: قدّم مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف آخر إنتاجاته والمتمثل في...
المزيد >>
قبل عرضها بالمسرح البلدي يوم 8 فيفري 2018 :"زردة" الهمامة والجريدية بقفصة تبهر جمهورمركز الفنون الدرامية
27 جانفي 2018 السّاعة 12:18
مكتب قفصة - الشروق اون لاين - ريم الزيدي: اختار الاستاذ كمال الكريمي ركح مركز الفنون الركحية والدرامية بقفصة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصّل
حول مبادرة الإضراب العام عن الإضرابات
لا شك ان جلّ التونسيين مهما كانت مواقعهم ومواقفهم قد انزعجوا منذ فترة من حمّى الاحتجاجات والاضرابات التي استشرت في كل القطاعات وأصابت الدولة في مقتل بعد أن هوت بنسبة النمو وأغرقت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الجمعة 26 جانفي 2018 سمير ماجول يتعرض الى حادث جريدة الشروق ليوم السبت 27 جانفي 2018 "البجعة البيضاء" بنسختها الحديثة تحلق للمرة الأولى وفاة مذيعة مغربية بعد يومين من زفافها بالفيديو.. فرنسا: اشتباكات بالأيدي من أجل ''النوتيلا'' امم افريقيا لكرة اليد: تونس ومصر في النهائي كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
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