ملتقى وطني لإبداعات المربين في قصر غيلان

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الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: ستحتضن قرية قصر غيلان من معتمدية دوز الشمالية أيٌام 16-17-18 فيفري القادم الدورة الثانية لـ" النجع البيداغوجي" التي ستكون وطنية هذه المرٌة بمشاركة مبدعين مربين من مختلف جهات البلاد من تنظٌيم الإدارة الجهوية للتربية بقبلي بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للثقافة والسياحة والمرأة والشباب والرياضة .

ويهدف هذا الملتقى الى تنشيط الحياة الثقافية والسياحية في هذه المنطقة السٌاحرة من الصحراء التونسية .