"تويتر" تجهز لمفاجأة "مقتبسة" تحول موقعها بصورة جذرية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن أن شبكة التدوين المصغر "تويتر" تجهز لمفاجأة ستغير بصورة جذرية طريقة التعامل مع موقعها.

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن "تويتر" تجهز لإطلاق تحديث يتضمن خاصية جديدة تمكن مستخدميها من تحميل ونشر مواد ومقاطع الفيديو بصورة أسهل.

ووصفت الشبكة الأمريكية تلك الخدمة الجديدة بأنها تشبه بصورة كبيرة تلك الخدمة المقدمة من موقع "سناب شات" الشهير، وتلك التي يقدمها موقع "إنستغرام" أيضا.

وتركز تلك الخاصية بشكل أساسي على تسهيل مهمة مشاركة الفيديوهات على مستخدمي "تويتر"، وتقليل الوقت المستهلك في مشاركة أو تحميل أي مقطع فيديو.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن تلك الخاصية ستغير من طريقة التعامل مع "تويتر" بصورة كبيرة، وتجعله منصة أسهل لتبادل الفيديوهات بجانب أنه أسهل موقع للتدوين المصغر.