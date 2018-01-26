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يوم السبت 27 جانفي 2018
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اسبانيا والسويد في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد
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الأولى
اسبانيا والسويد في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد
27 جانفي 2018 | 09:19

خرج المنتخبان المرشحان لنيل لقب بطولة أوروبا لكرة اليد من الدور قبل النهائي يوم الجمعة وذلك عقب فوز اسبانيا على فرنسا بطلة العالم 27-23 فيما تغلبت السويد على الدنمرك بطلة الاولمبياد 35-34 عقب وقت إضافي.

 لاعبو الفريق الاسباني يحتفلون بعد مباراتهم أمام فرنسا في زغرب يوم الجمعة. تصوير: ماركو ديوريتشا - رويترز.

ولعب الحراس دورا رائعا في المباراتين بعد تصدي الحارس ارباد ستربيك، الذي استدعي كبديل لحارس اسبانيا الأساسي المصاب بيريز دي فارجاس، لثلاث رميات جزائية بينما تصدى اندرياس باليكا حارس السويد لسيل من المحاولات من الدنمرك.

 وستلتقي فرنسا مع الدنمرك بحثا عن الميدالية البرونزية يوم الأحد قبل أن تلتقي اسبانيا، التي تتطلع لأول لقب أوروبي عقب أربع فضيات، مع السويد البطلة أربع مرات من قبل في ملعب زغرب المهيب.

 وضيق الدفاع الإسباني الخناق على هجوم فرنسا القوي ولم يتمكن صانع اللعب نيكولا كاراباتيتش من ترك بصمة مؤثرة لتتأخر فرنسا 15-9 في الشوط الأول.

 وبدا أن اسبانيا في طريقها لحسم الانتصار بعد تقدمها 23-14 في الشوط الثاني لكن الفريق الفرنسي أفرغ كل طاقته وسجل ستة أهداف متتالية دون رد.

 وتحكم الفريق الاسباني بأعصابه في الرمق الأخير وحسم الانتصار مستفيدا من سبعة أهداف للجناح فيران سولي وستة أهداف من راؤول انتريريوس.

 كما تفوقت السويد في دربي اسكندنافي مثير بعدما استفاقت من هدف للدنمركي لاسي سفان جعل المباراة تمتد إلى وقت إضافي.

 وكان ثنائي الدنمرك ميكل هانسن وراسموس لاوجي الأكثر تسجيلا في اللقاء حيث أحرزا 12 و11 هدفا على الترتيب لكن جهودهما الرائعة لم تفلح أمام فريق سويدي أكثر توازنا.

رويترز
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الأولى
اسبانيا والسويد في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد
27 جانفي 2018 | 09:19

خرج المنتخبان المرشحان لنيل لقب بطولة أوروبا لكرة اليد من الدور قبل النهائي يوم الجمعة وذلك عقب فوز اسبانيا على فرنسا بطلة العالم 27-23 فيما تغلبت السويد على الدنمرك بطلة الاولمبياد 35-34 عقب وقت إضافي.

 لاعبو الفريق الاسباني يحتفلون بعد مباراتهم أمام فرنسا في زغرب يوم الجمعة. تصوير: ماركو ديوريتشا - رويترز.

ولعب الحراس دورا رائعا في المباراتين بعد تصدي الحارس ارباد ستربيك، الذي استدعي كبديل لحارس اسبانيا الأساسي المصاب بيريز دي فارجاس، لثلاث رميات جزائية بينما تصدى اندرياس باليكا حارس السويد لسيل من المحاولات من الدنمرك.

 وستلتقي فرنسا مع الدنمرك بحثا عن الميدالية البرونزية يوم الأحد قبل أن تلتقي اسبانيا، التي تتطلع لأول لقب أوروبي عقب أربع فضيات، مع السويد البطلة أربع مرات من قبل في ملعب زغرب المهيب.

 وضيق الدفاع الإسباني الخناق على هجوم فرنسا القوي ولم يتمكن صانع اللعب نيكولا كاراباتيتش من ترك بصمة مؤثرة لتتأخر فرنسا 15-9 في الشوط الأول.

 وبدا أن اسبانيا في طريقها لحسم الانتصار بعد تقدمها 23-14 في الشوط الثاني لكن الفريق الفرنسي أفرغ كل طاقته وسجل ستة أهداف متتالية دون رد.

 وتحكم الفريق الاسباني بأعصابه في الرمق الأخير وحسم الانتصار مستفيدا من سبعة أهداف للجناح فيران سولي وستة أهداف من راؤول انتريريوس.

 كما تفوقت السويد في دربي اسكندنافي مثير بعدما استفاقت من هدف للدنمركي لاسي سفان جعل المباراة تمتد إلى وقت إضافي.

 وكان ثنائي الدنمرك ميكل هانسن وراسموس لاوجي الأكثر تسجيلا في اللقاء حيث أحرزا 12 و11 هدفا على الترتيب لكن جهودهما الرائعة لم تفلح أمام فريق سويدي أكثر توازنا.

رويترز
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