اسبانيا والسويد في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد

-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018
خرج المنتخبان المرشحان لنيل لقب بطولة أوروبا لكرة اليد من الدور قبل النهائي يوم الجمعة وذلك عقب فوز اسبانيا على فرنسا بطلة العالم 27-23 فيما تغلبت السويد على الدنمرك بطلة الاولمبياد 35-34 عقب وقت إضافي.
لاعبو الفريق الاسباني يحتفلون بعد مباراتهم أمام فرنسا في زغرب يوم الجمعة. تصوير: ماركو ديوريتشا - رويترز.
ولعب الحراس دورا رائعا في المباراتين بعد تصدي الحارس ارباد ستربيك، الذي استدعي كبديل لحارس اسبانيا الأساسي المصاب بيريز دي فارجاس، لثلاث رميات جزائية بينما تصدى اندرياس باليكا حارس السويد لسيل من المحاولات من الدنمرك.
وستلتقي فرنسا مع الدنمرك بحثا عن الميدالية البرونزية يوم الأحد قبل أن تلتقي اسبانيا، التي تتطلع لأول لقب أوروبي عقب أربع فضيات، مع السويد البطلة أربع مرات من قبل في ملعب زغرب المهيب.
وضيق الدفاع الإسباني الخناق على هجوم فرنسا القوي ولم يتمكن صانع اللعب نيكولا كاراباتيتش من ترك بصمة مؤثرة لتتأخر فرنسا 15-9 في الشوط الأول.
وبدا أن اسبانيا في طريقها لحسم الانتصار بعد تقدمها 23-14 في الشوط الثاني لكن الفريق الفرنسي أفرغ كل طاقته وسجل ستة أهداف متتالية دون رد.
وتحكم الفريق الاسباني بأعصابه في الرمق الأخير وحسم الانتصار مستفيدا من سبعة أهداف للجناح فيران سولي وستة أهداف من راؤول انتريريوس.
كما تفوقت السويد في دربي اسكندنافي مثير بعدما استفاقت من هدف للدنمركي لاسي سفان جعل المباراة تمتد إلى وقت إضافي.
وكان ثنائي الدنمرك ميكل هانسن وراسموس لاوجي الأكثر تسجيلا في اللقاء حيث أحرزا 12 و11 هدفا على الترتيب لكن جهودهما الرائعة لم تفلح أمام فريق سويدي أكثر توازنا.
خرج المنتخبان المرشحان لنيل لقب بطولة أوروبا لكرة اليد من الدور قبل النهائي يوم الجمعة وذلك عقب فوز اسبانيا على فرنسا بطلة العالم 27-23 فيما تغلبت السويد على الدنمرك بطلة الاولمبياد 35-34 عقب وقت إضافي.
لاعبو الفريق الاسباني يحتفلون بعد مباراتهم أمام فرنسا في زغرب يوم الجمعة. تصوير: ماركو ديوريتشا - رويترز.
ولعب الحراس دورا رائعا في المباراتين بعد تصدي الحارس ارباد ستربيك، الذي استدعي كبديل لحارس اسبانيا الأساسي المصاب بيريز دي فارجاس، لثلاث رميات جزائية بينما تصدى اندرياس باليكا حارس السويد لسيل من المحاولات من الدنمرك.
وستلتقي فرنسا مع الدنمرك بحثا عن الميدالية البرونزية يوم الأحد قبل أن تلتقي اسبانيا، التي تتطلع لأول لقب أوروبي عقب أربع فضيات، مع السويد البطلة أربع مرات من قبل في ملعب زغرب المهيب.
وضيق الدفاع الإسباني الخناق على هجوم فرنسا القوي ولم يتمكن صانع اللعب نيكولا كاراباتيتش من ترك بصمة مؤثرة لتتأخر فرنسا 15-9 في الشوط الأول.
وبدا أن اسبانيا في طريقها لحسم الانتصار بعد تقدمها 23-14 في الشوط الثاني لكن الفريق الفرنسي أفرغ كل طاقته وسجل ستة أهداف متتالية دون رد.
وتحكم الفريق الاسباني بأعصابه في الرمق الأخير وحسم الانتصار مستفيدا من سبعة أهداف للجناح فيران سولي وستة أهداف من راؤول انتريريوس.
كما تفوقت السويد في دربي اسكندنافي مثير بعدما استفاقت من هدف للدنمركي لاسي سفان جعل المباراة تمتد إلى وقت إضافي.
وكان ثنائي الدنمرك ميكل هانسن وراسموس لاوجي الأكثر تسجيلا في اللقاء حيث أحرزا 12 و11 هدفا على الترتيب لكن جهودهما الرائعة لم تفلح أمام فريق سويدي أكثر توازنا.
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018