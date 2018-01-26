فتح مناظرات انتداب تخص الأسلاك الأمنية: وزارة الداخلية توضّح
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19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
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19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
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19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
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19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
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19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
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18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
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18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
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18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
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18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
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18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
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17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
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17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
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17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
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17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
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16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
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16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
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16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
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16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
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15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
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لا شك ان جلّ التونسيين مهما كانت مواقعهم ومواقفهم قد انزعجوا منذ فترة من حمّى الاحتجاجات والاضرابات التي استشرت في كل القطاعات وأصابت الدولة في مقتل بعد أن هوت بنسبة النمو وأغرقت...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فتح مناظرات انتداب تخص الأسلاك الأمنية: وزارة الداخلية توضّح
نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها ما يتمّ تداوله في بعض المواقع الإلكترونيّة ومواقع التّواصل الإجتماعي بشأن فتح مناظرات انتداب تخص الأسلاك الأمنية التابعة لوزارة الداخلية (أمن وطني، حرس وطني وحماية مدنية).
وأوضحت الوزارة أن الإعلان عن مناظرات الانتداب يتم فقط عن طريق البلاغات الصادرة عنها والمنشورة بالصحف المكتوبة وعلى الصفحة الرسمية للوزارة.
رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018 السّاعة 19:47
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الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
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تطرق رجل الأعمال السعودي الشهير، الأمير الوليد بن طلال، خلال مقابلته مع وكالة "رويترز" إلى التعليق على...المزيد >>
فتح مناظرات انتداب تخص الأسلاك الأمنية: وزارة الداخلية توضّح
نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها ما يتمّ تداوله في بعض المواقع الإلكترونيّة ومواقع التّواصل الإجتماعي بشأن فتح مناظرات انتداب تخص الأسلاك الأمنية التابعة لوزارة الداخلية (أمن وطني، حرس وطني وحماية مدنية).
وأوضحت الوزارة أن الإعلان عن مناظرات الانتداب يتم فقط عن طريق البلاغات الصادرة عنها والمنشورة بالصحف المكتوبة وعلى الصفحة الرسمية للوزارة.
رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018 السّاعة 19:47
كشفت وزارة النقل اليوم السبت ،أن جلسة عمل ستنعقد يوم 02 فيفري 2018 بمقر رئاسة الحكومة لبحث تسريع انجاز مشروع...المزيد >>
القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018 السّاعة 19:34
مكتب القيروان- الشروق اون لاين - جمال الدين الذهبي: نجح أعوان الحماية المدنية بالقيروان في إخماد حريق إندلع...المزيد >>
أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018 السّاعة 19:27
سوسة –الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز الأمن بأكودة من ولاية سوسة بعد استشارة النيابة...المزيد >>
الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018 السّاعة 19:20
تطرق رجل الأعمال السعودي الشهير، الأمير الوليد بن طلال، خلال مقابلته مع وكالة "رويترز" إلى التعليق على...المزيد >>
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018
النوري الصّلحول مبادرة الإضراب العام عن الإضرابات
لا شك ان جلّ التونسيين مهما كانت مواقعهم ومواقفهم قد انزعجوا منذ فترة من حمّى الاحتجاجات والاضرابات التي استشرت في كل القطاعات وأصابت الدولة في مقتل بعد أن هوت بنسبة النمو وأغرقت...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة