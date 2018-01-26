فتح مناظرات انتداب تخص الأسلاك الأمنية: وزارة الداخلية توضّح

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها ما يتمّ تداوله في بعض المواقع الإلكترونيّة ومواقع التّواصل الإجتماعي بشأن فتح مناظرات انتداب تخص الأسلاك الأمنية التابعة لوزارة الداخلية (أمن وطني، حرس وطني وحماية مدنية).

وأوضحت الوزارة أن الإعلان عن مناظرات الانتداب يتم فقط عن طريق البلاغات الصادرة عنها والمنشورة بالصحف المكتوبة وعلى الصفحة الرسمية للوزارة.