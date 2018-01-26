بلاغ لمستعملي الطريق بمناسبة العطلة المدرسية

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دعت وزارة الداخليّة في بلاغ لها كافة مستعملي الطريق إلى الإلتزام بتطبيق القانون والإمتثال الكُلي لأحكام مجلة الطرقات واحترام علامات المرور وتجنب السّياقة في حالة تعب، وذلك بمناسبة انطلاق عطلة السّداسي الأوّل اليوم السبت 2018 إثر نهاية الدّروس والتي ستتواصل إلى غاية 4 فيفري 2018.
كما دعت سُوّاق الشاحنات الثقيلة للتنازل وفسح المجال للسيّارات الخفيفة وتضع وزارة الدّاخليّة على ذمّة مُستعملي الطريق لإرشادهم ومساعدتهم الأرقام التالية:
الأمن الوطني: 197
الحرس الوطني: 193
الحماية المدنيّة: 198
أو بالمركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرّقم 71.960.448 أو بقاعة عمليّات شرطة المرور على الرّقم 71.342.787.
دعت وزارة الداخليّة في بلاغ لها كافة مستعملي الطريق إلى الإلتزام بتطبيق القانون والإمتثال الكُلي لأحكام مجلة الطرقات واحترام علامات المرور وتجنب السّياقة في حالة تعب، وذلك بمناسبة انطلاق عطلة السّداسي الأوّل اليوم السبت 2018 إثر نهاية الدّروس والتي ستتواصل إلى غاية 4 فيفري 2018.
كما دعت سُوّاق الشاحنات الثقيلة للتنازل وفسح المجال للسيّارات الخفيفة وتضع وزارة الدّاخليّة على ذمّة مُستعملي الطريق لإرشادهم ومساعدتهم الأرقام التالية:
الأمن الوطني: 197
الحرس الوطني: 193
الحماية المدنيّة: 198
أو بالمركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرّقم 71.960.448 أو بقاعة عمليّات شرطة المرور على الرّقم 71.342.787.
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018