بلاغ لمستعملي الطريق بمناسبة العطلة المدرسية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

دعت وزارة الداخليّة في بلاغ لها كافة مستعملي الطريق إلى الإلتزام بتطبيق القانون والإمتثال الكُلي لأحكام مجلة الطرقات واحترام علامات المرور وتجنب السّياقة في حالة تعب، وذلك بمناسبة انطلاق عطلة السّداسي الأوّل اليوم السبت 2018 إثر نهاية الدّروس والتي ستتواصل إلى غاية 4 فيفري 2018.

كما دعت سُوّاق الشاحنات الثقيلة للتنازل وفسح المجال للسيّارات الخفيفة وتضع وزارة الدّاخليّة على ذمّة مُستعملي الطريق لإرشادهم ومساعدتهم الأرقام التالية:

الأمن الوطني: 197

الحرس الوطني: 193

الحماية المدنيّة: 198

أو بالمركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرّقم 71.960.448 أو بقاعة عمليّات شرطة المرور على الرّقم 71.342.787.