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يوم السبت 27 جانفي 2018
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مصر: أطول رجل وأقصر امرأة بالعالم للترويج للسياحة
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الأولى
مصر: أطول رجل وأقصر امرأة بالعالم للترويج للسياحة
27 جانفي 2018 | 08:19

 زار أطول رجل وأقصر امرأة في العالم، وفقا لموسوعة غينيتس للأرقام القياسية، القاهرة للترويج للسياحة المصرية.

وتفقدت الهندية جيوتي امجي، أقصر امرأة في العالم (62.8 سم) وبرفقتها التركي سلطان كوسين أطول رجل في العالم (251 سم)، الأهرامات من أجل تنشيط السياحة المصرية والترويج لها عالميا.

وتعقد مؤسسة غينتيس للأرقام القياسية مؤتمرا صحافيا عالميا، السبت، بمشاركة وزيرة السياحة ورئيس هيئة تنشيط السياحة بمناسبة زيارة جيوتي وكوسين لمصر.

وقال سلطان إنه يزور مصر لأول مرة، وكان يتمنى مشاهدة آثارها ومناطقها السياحية والتاريخية الهامة.

كما أضاف أن مصر مليئة بالمناطق الأثرية الجميلة التي تقف شاهدة على حضارتها وتاريخها.

فيما صرّحت جيوتي أمجي أنها تطلعت كثيرا منذ صغرها لزيارة مصر، خاصة أنها قرأت كثيرا عنها وعن حضارتها التي تمتد للآلاف السنين، وتشابه في عراقتها الحضارة الهندية.

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الأولى
مصر: أطول رجل وأقصر امرأة بالعالم للترويج للسياحة
27 جانفي 2018 | 08:19

 زار أطول رجل وأقصر امرأة في العالم، وفقا لموسوعة غينيتس للأرقام القياسية، القاهرة للترويج للسياحة المصرية.

وتفقدت الهندية جيوتي امجي، أقصر امرأة في العالم (62.8 سم) وبرفقتها التركي سلطان كوسين أطول رجل في العالم (251 سم)، الأهرامات من أجل تنشيط السياحة المصرية والترويج لها عالميا.

وتعقد مؤسسة غينتيس للأرقام القياسية مؤتمرا صحافيا عالميا، السبت، بمشاركة وزيرة السياحة ورئيس هيئة تنشيط السياحة بمناسبة زيارة جيوتي وكوسين لمصر.

وقال سلطان إنه يزور مصر لأول مرة، وكان يتمنى مشاهدة آثارها ومناطقها السياحية والتاريخية الهامة.

كما أضاف أن مصر مليئة بالمناطق الأثرية الجميلة التي تقف شاهدة على حضارتها وتاريخها.

فيما صرّحت جيوتي أمجي أنها تطلعت كثيرا منذ صغرها لزيارة مصر، خاصة أنها قرأت كثيرا عنها وعن حضارتها التي تمتد للآلاف السنين، وتشابه في عراقتها الحضارة الهندية.

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