الدورة 29 لايام قرطاج السينمائية من 3 الى 10 نوفمبر 2018 وقريبا فتح باب الترشحات للمشاركة

أعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية، عن تنظيم الدورة التاسعة والعشرين للتظاهرة من 3 إلى 10 نوفمبر 2018.

وأفاد مدير الأيام نجيب عياد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء الجمعة، أن باب الترشحات للمشاركة في دورة السنة الحالية، سيفتح للمنتجين والمخرجين السينمائيين بداية من مطلع مارس القادم، على أن تغلق الترشحات في موفى شهر أوت المقبل، وهو وقت كافٍ، في تقديره، لإرسال السينمائيين طلبات المشاركة، قبل أن يفسح المجال أمام لجنة انتقاء الأعمال السينمائية لاختيار عروض مختلف المسابقات والعروض الموازية.

وأكد المنتج نجيب عياد على أن الدورة الحالية ستحافظ على خصوصياتها وتوجهاتها التي انتهجتها خلال الدورة الماضية، لافتا إلى أن هيئة المهرجان ستعمل أكثر على تحسين الجانب التنظيمي خاصّة في ما يتعلق باقتناء الجمهور لتذاكر العروض وعملية الدخول الى قاعات العروض.

كما أعلن عن اعتزام الهيئة المديرة للمهرجان عقد ندوة صحفية في شهر فيفري القادم، لتقديم جانب من ملامح الدورة التاسعة والعشرين للمهرجان.