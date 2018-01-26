الدورة 29 لايام قرطاج السينمائية من 3 الى 10 نوفمبر 2018 وقريبا فتح باب الترشحات للمشاركة

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أعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية، عن تنظيم الدورة التاسعة والعشرين للتظاهرة من 3 إلى 10 نوفمبر 2018.
وأفاد مدير الأيام نجيب عياد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء الجمعة، أن باب الترشحات للمشاركة في دورة السنة الحالية، سيفتح للمنتجين والمخرجين السينمائيين بداية من مطلع مارس القادم، على أن تغلق الترشحات في موفى شهر أوت المقبل، وهو وقت كافٍ، في تقديره، لإرسال السينمائيين طلبات المشاركة، قبل أن يفسح المجال أمام لجنة انتقاء الأعمال السينمائية لاختيار عروض مختلف المسابقات والعروض الموازية.
وأكد المنتج نجيب عياد على أن الدورة الحالية ستحافظ على خصوصياتها وتوجهاتها التي انتهجتها خلال الدورة الماضية، لافتا إلى أن هيئة المهرجان ستعمل أكثر على تحسين الجانب التنظيمي خاصّة في ما يتعلق باقتناء الجمهور لتذاكر العروض وعملية الدخول الى قاعات العروض.
كما أعلن عن اعتزام الهيئة المديرة للمهرجان عقد ندوة صحفية في شهر فيفري القادم، لتقديم جانب من ملامح الدورة التاسعة والعشرين للمهرجان.
أعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية، عن تنظيم الدورة التاسعة والعشرين للتظاهرة من 3 إلى 10 نوفمبر 2018.
وأفاد مدير الأيام نجيب عياد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء الجمعة، أن باب الترشحات للمشاركة في دورة السنة الحالية، سيفتح للمنتجين والمخرجين السينمائيين بداية من مطلع مارس القادم، على أن تغلق الترشحات في موفى شهر أوت المقبل، وهو وقت كافٍ، في تقديره، لإرسال السينمائيين طلبات المشاركة، قبل أن يفسح المجال أمام لجنة انتقاء الأعمال السينمائية لاختيار عروض مختلف المسابقات والعروض الموازية.
وأكد المنتج نجيب عياد على أن الدورة الحالية ستحافظ على خصوصياتها وتوجهاتها التي انتهجتها خلال الدورة الماضية، لافتا إلى أن هيئة المهرجان ستعمل أكثر على تحسين الجانب التنظيمي خاصّة في ما يتعلق باقتناء الجمهور لتذاكر العروض وعملية الدخول الى قاعات العروض.
كما أعلن عن اعتزام الهيئة المديرة للمهرجان عقد ندوة صحفية في شهر فيفري القادم، لتقديم جانب من ملامح الدورة التاسعة والعشرين للمهرجان.
-
01:12"البجعة البيضاء" بنسختها الحديثة تحلق للمرة الأولى
27 جانفي 2018
-
-
00:30السعودية: رجال أعمال يتوصلون لتسويات في حملة مكافحة الفساد
27 جانفي 2018
-
23:56فنانة مصرية تكشف تفاصيل زيارتها السرية لمبارك
26 جانفي 2018
-
23:52صيحات استهجان بوجه ترامب في "دافوس" بعد مهاجمته للاعلام
26 جانفي 2018
-
23:34الغنوشي: لا أمثلّ الدولة التونسية وغياب السبسي عن «دافوس» ترك فراغا كبيرا
26 جانفي 2018
-
23:09إحالة مقدم تلفزيوني لبناني للقضاء بسبب تعليقات ساخرة "تطرقت" لولي العهد السعودي
26 جانفي 2018
-
22:56في تظاهرة كبرى: دار الثقافة بحمام سوسة تفتح أبوابها للمواهب الشابة
26 جانفي 2018
-
22:36وزارة التربية تمنع منعا باتا الفصل بين المتعلمات والمتعلمين
26 جانفي 2018
-
22:16الكاف: الاتحاد الجهوي للفلاحة يطالب بتمكين الفلاحين من رخص مسك سلاح صيد
26 جانفي 2018
-
21:58العذاري يعلن عن الانطلاق في الإعداد لمؤتمر استثمار في تطاوين
26 جانفي 2018
-
21:49العثور على نقطة في جسم الإنسان تصل حرارتها إلى 50 درجة
26 جانفي 2018
-
21:43إطلاق نار فى أمستردام وسقوط قتيل
26 جانفي 2018
-
21:37النقل المسؤول من أجل عطلة آمنة
26 جانفي 2018
-
21:23بنزرت: إنجاز دراسة استراتيجية حول منظومة الصناعات الغذائية بالجهة في أفق 2030
26 جانفي 2018
-
21:00اعتقال 3 عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي في ألمانيا
26 جانفي 2018
-
20:55لبنان يؤكد تورط إسرائيل بتفجير صيدا
26 جانفي 2018
-
-
20:42الكاف: وفاة امرأة في حادث مرور
26 جانفي 2018
-
20:33بوحجلة: وفاة تلميذة الــ11 سنة اثر سقوطها في بئر
26 جانفي 2018