السعودية: رجال أعمال يتوصلون لتسويات في حملة مكافحة الفساد

توصل عدد من كبار رجال الأعمال لتسويات مالية مع السلطات السعودية فيما يتعلق بحملة المملكة على الفساد، وفق ما قال مصدر مسؤول لرويترز اليوم الجمعة.

وقال المصدر لرويترز إن من بينهم وليد آل إبراهيم مالك شبكة "إم بي سي" التلفزيونية، وفواز الحكير أحد كبار المساهمين في شركة "فواز عبد العزيز الحكير"، وخالد التويجري الرئيس السابق للديوان الملكي، وتركي بن ناصر الرئيس السابق لهيئة الأرصاد وحماية البيئة.

ولم يكشف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه عن تفاصيل التسويات. ولم يتسن الوصول لأي من الرجال المذكورين للتعليق.