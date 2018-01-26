السعودية: رجال أعمال يتوصلون لتسويات في حملة مكافحة الفساد

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توصل عدد من كبار رجال الأعمال لتسويات مالية مع السلطات السعودية فيما يتعلق بحملة المملكة على الفساد، وفق ما قال مصدر مسؤول لرويترز اليوم الجمعة.
وقال المصدر لرويترز إن من بينهم وليد آل إبراهيم مالك شبكة "إم بي سي" التلفزيونية، وفواز الحكير أحد كبار المساهمين في شركة "فواز عبد العزيز الحكير"، وخالد التويجري الرئيس السابق للديوان الملكي، وتركي بن ناصر الرئيس السابق لهيئة الأرصاد وحماية البيئة.
ولم يكشف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه عن تفاصيل التسويات. ولم يتسن الوصول لأي من الرجال المذكورين للتعليق.
توصل عدد من كبار رجال الأعمال لتسويات مالية مع السلطات السعودية فيما يتعلق بحملة المملكة على الفساد، وفق ما قال مصدر مسؤول لرويترز اليوم الجمعة.
وقال المصدر لرويترز إن من بينهم وليد آل إبراهيم مالك شبكة "إم بي سي" التلفزيونية، وفواز الحكير أحد كبار المساهمين في شركة "فواز عبد العزيز الحكير"، وخالد التويجري الرئيس السابق للديوان الملكي، وتركي بن ناصر الرئيس السابق لهيئة الأرصاد وحماية البيئة.
ولم يكشف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه عن تفاصيل التسويات. ولم يتسن الوصول لأي من الرجال المذكورين للتعليق.
-
01:12"البجعة البيضاء" بنسختها الحديثة تحلق للمرة الأولى
27 جانفي 2018
-
-
00:30السعودية: رجال أعمال يتوصلون لتسويات في حملة مكافحة الفساد
27 جانفي 2018
-
23:56فنانة مصرية تكشف تفاصيل زيارتها السرية لمبارك
26 جانفي 2018
-
23:52صيحات استهجان بوجه ترامب في "دافوس" بعد مهاجمته للاعلام
26 جانفي 2018
-
23:34الغنوشي: لا أمثلّ الدولة التونسية وغياب السبسي عن «دافوس» ترك فراغا كبيرا
26 جانفي 2018
-
23:09إحالة مقدم تلفزيوني لبناني للقضاء بسبب تعليقات ساخرة "تطرقت" لولي العهد السعودي
26 جانفي 2018
-
22:56في تظاهرة كبرى: دار الثقافة بحمام سوسة تفتح أبوابها للمواهب الشابة
26 جانفي 2018
-
22:36وزارة التربية تمنع منعا باتا الفصل بين المتعلمات والمتعلمين
26 جانفي 2018
-
22:16الكاف: الاتحاد الجهوي للفلاحة يطالب بتمكين الفلاحين من رخص مسك سلاح صيد
26 جانفي 2018
-
21:58العذاري يعلن عن الانطلاق في الإعداد لمؤتمر استثمار في تطاوين
26 جانفي 2018
-
21:49العثور على نقطة في جسم الإنسان تصل حرارتها إلى 50 درجة
26 جانفي 2018
-
21:43إطلاق نار فى أمستردام وسقوط قتيل
26 جانفي 2018
-
21:37النقل المسؤول من أجل عطلة آمنة
26 جانفي 2018
-
21:23بنزرت: إنجاز دراسة استراتيجية حول منظومة الصناعات الغذائية بالجهة في أفق 2030
26 جانفي 2018
-
21:00اعتقال 3 عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي في ألمانيا
26 جانفي 2018
-
20:55لبنان يؤكد تورط إسرائيل بتفجير صيدا
26 جانفي 2018
-
-
20:42الكاف: وفاة امرأة في حادث مرور
26 جانفي 2018
-
20:33بوحجلة: وفاة تلميذة الــ11 سنة اثر سقوطها في بئر
26 جانفي 2018