الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 27 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
السعودية: رجال أعمال يتوصلون لتسويات في حملة مكافحة الفساد
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
النوري الصّل
حول مبادرة الإضراب العام عن الإضرابات
لا شك ان جلّ التونسيين مهما كانت مواقعهم ومواقفهم قد انزعجوا منذ فترة من حمّى الاحتجاجات والاضرابات التي استشرت في كل القطاعات وأصابت الدولة في مقتل بعد أن هوت بنسبة النمو وأغرقت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الجمعة 26 جانفي 2018 الحكم الإنجليزي كلاتنبرغ يوقف مباراة بكأس ملك السعودية... نجمة تلفزيون "المستقبل" تقدم استقالتها على الهواء مباشرة سمير ماجول يتعرض الى حادث وفاة مذيعة مغربية بعد يومين من زفافها بالفيديو.. فرنسا: اشتباكات بالأيدي من أجل ''النوتيلا'' امم افريقيا لكرة اليد: تونس ومصر في النهائي كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
الأولى
السعودية: رجال أعمال يتوصلون لتسويات في حملة مكافحة الفساد
27 جانفي 2018 | 00:30

توصل عدد من كبار رجال الأعمال لتسويات مالية مع السلطات السعودية فيما يتعلق بحملة المملكة على الفساد، وفق ما قال مصدر مسؤول لرويترز اليوم الجمعة.

وقال المصدر لرويترز إن من بينهم وليد آل إبراهيم مالك شبكة "إم بي سي" التلفزيونية، وفواز الحكير أحد كبار المساهمين في شركة "فواز عبد العزيز الحكير"، وخالد التويجري الرئيس السابق للديوان الملكي، وتركي بن ناصر الرئيس السابق لهيئة الأرصاد وحماية البيئة.

ولم يكشف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه عن تفاصيل التسويات. ولم يتسن الوصول لأي من الرجال المذكورين للتعليق. 

تقرؤون أيضا
"البجعة البيضاء" بنسختها الحديثة تحلق للمرة الأولى
27 جانفي 2018 السّاعة 01:12
في مدينة قازان في جمهورية تتارستان الروسية انتهت بنجاح الطلعة الجوية الأولى لقاذفة "تو-160 إم" الاستراتيجية...
المزيد >>
الدورة 29 لايام قرطاج السينمائية من 3 الى 10 نوفمبر 2018 وقريبا فتح باب الترشحات للمشاركة
27 جانفي 2018 السّاعة 01:05
أعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية، عن تنظيم الدورة التاسعة والعشرين للتظاهرة من 3 إلى 10 نوفمبر...
المزيد >>
السعودية: رجال أعمال يتوصلون لتسويات في حملة مكافحة الفساد
27 جانفي 2018 السّاعة 00:30
توصل عدد من كبار رجال الأعمال لتسويات مالية مع السلطات السعودية فيما يتعلق بحملة المملكة على الفساد، وفق ما...
المزيد >>
جريدة الشروق ليوم السبت 27 جانفي 2018
27 جانفي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم السبت 27 جانفي 2018
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
السعودية: رجال أعمال يتوصلون لتسويات في حملة مكافحة الفساد
27 جانفي 2018 | 00:30

توصل عدد من كبار رجال الأعمال لتسويات مالية مع السلطات السعودية فيما يتعلق بحملة المملكة على الفساد، وفق ما قال مصدر مسؤول لرويترز اليوم الجمعة.

وقال المصدر لرويترز إن من بينهم وليد آل إبراهيم مالك شبكة "إم بي سي" التلفزيونية، وفواز الحكير أحد كبار المساهمين في شركة "فواز عبد العزيز الحكير"، وخالد التويجري الرئيس السابق للديوان الملكي، وتركي بن ناصر الرئيس السابق لهيئة الأرصاد وحماية البيئة.

ولم يكشف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه عن تفاصيل التسويات. ولم يتسن الوصول لأي من الرجال المذكورين للتعليق. 

تقرؤون أيضا
"البجعة البيضاء" بنسختها الحديثة تحلق للمرة الأولى
27 جانفي 2018 السّاعة 01:12
في مدينة قازان في جمهورية تتارستان الروسية انتهت بنجاح الطلعة الجوية الأولى لقاذفة "تو-160 إم" الاستراتيجية...
المزيد >>
الدورة 29 لايام قرطاج السينمائية من 3 الى 10 نوفمبر 2018 وقريبا فتح باب الترشحات للمشاركة
27 جانفي 2018 السّاعة 01:05
أعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية، عن تنظيم الدورة التاسعة والعشرين للتظاهرة من 3 إلى 10 نوفمبر...
المزيد >>
السعودية: رجال أعمال يتوصلون لتسويات في حملة مكافحة الفساد
27 جانفي 2018 السّاعة 00:30
توصل عدد من كبار رجال الأعمال لتسويات مالية مع السلطات السعودية فيما يتعلق بحملة المملكة على الفساد، وفق ما...
المزيد >>
جريدة الشروق ليوم السبت 27 جانفي 2018
27 جانفي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم السبت 27 جانفي 2018
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصّل
حول مبادرة الإضراب العام عن الإضرابات
لا شك ان جلّ التونسيين مهما كانت مواقعهم ومواقفهم قد انزعجوا منذ فترة من حمّى الاحتجاجات والاضرابات التي استشرت في كل القطاعات وأصابت الدولة في مقتل بعد أن هوت بنسبة النمو وأغرقت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الجمعة 26 جانفي 2018 الحكم الإنجليزي كلاتنبرغ يوقف مباراة بكأس ملك السعودية... نجمة تلفزيون "المستقبل" تقدم استقالتها على الهواء مباشرة سمير ماجول يتعرض الى حادث وفاة مذيعة مغربية بعد يومين من زفافها بالفيديو.. فرنسا: اشتباكات بالأيدي من أجل ''النوتيلا'' امم افريقيا لكرة اليد: تونس ومصر في النهائي كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
﻿