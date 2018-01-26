التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

افادت الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة ان التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين على الاحواز الجنوبية والخطوط البعيدة المنطلقة من محطة تونس العاصمة (برشلونة) لا يزال متواصلا دون تحديد سقف زمني محدد لاستئناف الحركة بشكل عادي.

وارجعت الشركة تعطل السير الى عطب تقني طرأ مساء الجمعة على منظومة التحكّم في محوّلات السكك الحديدية، وفق بلاغ اصدرته الشركة الجمعة.

وات