الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا

الشروق اون لاين – مراد الخترشي:

نجحت ادارة الترجي الرياضي في تاهيل لاعبها الجديد يوسف البلايلي الذي وقع اليوم عقدا مدته موسمين ونصف قادما من انجيه الفرنسي وذلك رغم غلق الميركاتو في تونس منذ 15 جانفي الجاري. حيث بين الترجي على موقعه الرسمي ان البلايلي تحصل على ترخيص رسمي من الفيفا ليعزز صفوف الترجي في باقي مشوار البطولة والمسابقة الافريقية وسيحمل رقم 6. وتبقى مشاركته من عدمها في اللقاءات القادمة رهينة اختيارات المدرب منذر الكبير وجاهزية اللاعب البدنية.