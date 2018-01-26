الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي

تعاقد نادي الفتح السعودي، مع المهاجم الجزائري إبراهيم الشنيحي، القادم من الإفريقي التونسي، لمدة موسم ونصف، بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ويعد الشنيحي، سادس محترفي الفتح، بعدما أعلنت إدارة النادي، عن إنهاء عقد المحترف البرازيلي ناثان جونيور، الذي تحصل على المخالصة المالية الأسبوع الماضي.

من جهته، ثمن رئيس مجلس إدارة نادي الفتح، سعد بن عبد العزير، دعم تركي آل الشيخ، لتكفله بصفقة انتقال الشنيحي إلى صفوف الفريق.

وكالات