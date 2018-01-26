الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة

قضت مفرزة للجيش الجزائري اليوم الجمعة، بمنطقة خنشلة في الشرق الشمالي الجزائري على سبعة إرهابيين خطيرين و استرجعت كمية من الأسلحة والذخيرة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائري.

وأوضح المصدر ذاته في بيان، أن العملية "مكنت من استرجاع خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف, وبندقية بمنظار وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف, و أربعة عشرة مخزنا مملوء للذخيرة و أربع قنابل يدوية ".

وفي بيان ثان اليوم اعلن الجيش الجزائري عن القضاء على إرهابي خطير آخر وإسترجاع بندقية رشاشة بمنظار وكمية من الذخيرة ، لترتفع حصيلة عدد الإرهابيين المقضي عليهم إلى (08) إرهابيين خطيرين واسترجاع (08) قطع أسلحة والعملية لا تزال متواصلة.