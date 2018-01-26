شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب

اعربت شركة النقل بتونس في بلاغ لها اليوم عن اسفها للحادثة التي جدّت الليلة الماضية في حدود الساعة التاسعة و ثلاثين دقيقة حيث عمد عدد من المنحرفين في مستوى حي النور إلى السطو على المترو رقم1 المتجه الى بنعروس وترويع الركاب بآلات حادة وتهشيم عدّة لوحات بلورية، قبل أن يلوذوا بالفرار فور وصول الوحدات الأمنية على عين المكان.

وقد انجر عن هذا الإعتداء حالة من الهلع و الفوضى في صفوف الركاب بالإضافة إلى الخسائر المادية التي لحقت عربة المترو والمقدرة بـ 33 ألف دينارا.