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يوم الجمعة 26 جانفي 2018
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شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
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الأولى
شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018 | 18:41

اعربت شركة النقل بتونس في بلاغ لها اليوم عن اسفها للحادثة التي جدّت الليلة الماضية في حدود الساعة التاسعة و ثلاثين دقيقة حيث عمد عدد من المنحرفين في مستوى حي النور إلى السطو على المترو رقم1 المتجه الى بنعروس وترويع الركاب بآلات حادة وتهشيم عدّة لوحات بلورية، قبل أن يلوذوا بالفرار فور وصول الوحدات الأمنية على عين المكان.

وقد انجر عن هذا الإعتداء حالة من الهلع و الفوضى في صفوف الركاب بالإضافة إلى الخسائر المادية التي لحقت عربة المترو والمقدرة بـ 33 ألف دينارا.

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شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018 | 18:41

اعربت شركة النقل بتونس في بلاغ لها اليوم عن اسفها للحادثة التي جدّت الليلة الماضية في حدود الساعة التاسعة و ثلاثين دقيقة حيث عمد عدد من المنحرفين في مستوى حي النور إلى السطو على المترو رقم1 المتجه الى بنعروس وترويع الركاب بآلات حادة وتهشيم عدّة لوحات بلورية، قبل أن يلوذوا بالفرار فور وصول الوحدات الأمنية على عين المكان.

وقد انجر عن هذا الإعتداء حالة من الهلع و الفوضى في صفوف الركاب بالإضافة إلى الخسائر المادية التي لحقت عربة المترو والمقدرة بـ 33 ألف دينارا.

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الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
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نورالدين بالطيب
حتى لا تعود تونس للقائمات سيئة السمعة !
قرر الاتحاد الأوروبي سحب تونس مع خمسة بلدان أخرى من قائمة الدول المصنفة كملاذات ضريبية وهو التصنيف الذي قرره الاتحاد الاوروبي قبل حوالي شهر في قائمة ضمت سبعة عشرة دولة من بينها...
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