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يوم الجمعة 26 جانفي 2018
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سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
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الأولى
سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018 | 18:32

سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

نجح أعوان مركز الأمن الوطني "بالسويس "التابعة لفرقة الأمن بسوسة الجنوبية منذ قليل في القاء القبض على فتاة من مواليد 1999 بعد أن عمدت المظنون فيها إلى سرقة تلفاز من نوع بلازما ومصوغ من منزل شقيقتها ثم أضرمت النار داخل غرفة النوم للإيهام باندلاع حريق في المنزل جراء تماس كهربائي وبتقدم صاحبة المحل باشعار لأعوان المركز المذكور تحولوا صحبة وحدات من الحماية المدنية على جناح السرعة على عين المكان وقاموا بإطفاء الحريق وفتح بحث تحقيقي في الغرض كشف عن الجريمة التي ارتكبتها شقيقة المتضررة.

 حيث تم توجيه تهمة السرقة وإضرام النار في محل مسكون فتمت مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بها إلى حين عرضها في الأيام القادمة على احد الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليها

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الأولى
سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018 | 18:32

سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

نجح أعوان مركز الأمن الوطني "بالسويس "التابعة لفرقة الأمن بسوسة الجنوبية منذ قليل في القاء القبض على فتاة من مواليد 1999 بعد أن عمدت المظنون فيها إلى سرقة تلفاز من نوع بلازما ومصوغ من منزل شقيقتها ثم أضرمت النار داخل غرفة النوم للإيهام باندلاع حريق في المنزل جراء تماس كهربائي وبتقدم صاحبة المحل باشعار لأعوان المركز المذكور تحولوا صحبة وحدات من الحماية المدنية على جناح السرعة على عين المكان وقاموا بإطفاء الحريق وفتح بحث تحقيقي في الغرض كشف عن الجريمة التي ارتكبتها شقيقة المتضررة.

 حيث تم توجيه تهمة السرقة وإضرام النار في محل مسكون فتمت مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بها إلى حين عرضها في الأيام القادمة على احد الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليها

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وضعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خطة عمل لتأمين التزود وتحسين حوكمة التصرف في الأنظمة...
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قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم بالحمامات ان المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة...
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التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018 السّاعة 19:27
افادت الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة ان التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين على الاحواز...
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الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018 السّاعة 19:11
الشروق اون لاين – مراد الخترشي: نجحت ادارة الترجي الرياضي في تاهيل لاعبها الجديد يوسف البلايلي الذي وقع...
المزيد >>
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نورالدين بالطيب
حتى لا تعود تونس للقائمات سيئة السمعة !
قرر الاتحاد الأوروبي سحب تونس مع خمسة بلدان أخرى من قائمة الدول المصنفة كملاذات ضريبية وهو التصنيف الذي قرره الاتحاد الاوروبي قبل حوالي شهر في قائمة ضمت سبعة عشرة دولة من بينها...
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