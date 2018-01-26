سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار

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سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:
نجح أعوان مركز الأمن الوطني "بالسويس "التابعة لفرقة الأمن بسوسة الجنوبية منذ قليل في القاء القبض على فتاة من مواليد 1999 بعد أن عمدت المظنون فيها إلى سرقة تلفاز من نوع بلازما ومصوغ من منزل شقيقتها ثم أضرمت النار داخل غرفة النوم للإيهام باندلاع حريق في المنزل جراء تماس كهربائي وبتقدم صاحبة المحل باشعار لأعوان المركز المذكور تحولوا صحبة وحدات من الحماية المدنية على جناح السرعة على عين المكان وقاموا بإطفاء الحريق وفتح بحث تحقيقي في الغرض كشف عن الجريمة التي ارتكبتها شقيقة المتضررة.
حيث تم توجيه تهمة السرقة وإضرام النار في محل مسكون فتمت مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بها إلى حين عرضها في الأيام القادمة على احد الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليها
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:
نجح أعوان مركز الأمن الوطني "بالسويس "التابعة لفرقة الأمن بسوسة الجنوبية منذ قليل في القاء القبض على فتاة من مواليد 1999 بعد أن عمدت المظنون فيها إلى سرقة تلفاز من نوع بلازما ومصوغ من منزل شقيقتها ثم أضرمت النار داخل غرفة النوم للإيهام باندلاع حريق في المنزل جراء تماس كهربائي وبتقدم صاحبة المحل باشعار لأعوان المركز المذكور تحولوا صحبة وحدات من الحماية المدنية على جناح السرعة على عين المكان وقاموا بإطفاء الحريق وفتح بحث تحقيقي في الغرض كشف عن الجريمة التي ارتكبتها شقيقة المتضررة.
حيث تم توجيه تهمة السرقة وإضرام النار في محل مسكون فتمت مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بها إلى حين عرضها في الأيام القادمة على احد الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليها
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-