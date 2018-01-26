سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار

سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

نجح أعوان مركز الأمن الوطني "بالسويس "التابعة لفرقة الأمن بسوسة الجنوبية منذ قليل في القاء القبض على فتاة من مواليد 1999 بعد أن عمدت المظنون فيها إلى سرقة تلفاز من نوع بلازما ومصوغ من منزل شقيقتها ثم أضرمت النار داخل غرفة النوم للإيهام باندلاع حريق في المنزل جراء تماس كهربائي وبتقدم صاحبة المحل باشعار لأعوان المركز المذكور تحولوا صحبة وحدات من الحماية المدنية على جناح السرعة على عين المكان وقاموا بإطفاء الحريق وفتح بحث تحقيقي في الغرض كشف عن الجريمة التي ارتكبتها شقيقة المتضررة.

حيث تم توجيه تهمة السرقة وإضرام النار في محل مسكون فتمت مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بها إلى حين عرضها في الأيام القادمة على احد الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليها