يوم الاحد بقبة النحاس: تكريم عدد من المبدعين والاعلاميين بحضور الفنان لطفي بوشناق

تنتظم بعد غد الاحد 28 جانفي 2018 بقصر قبة النحاس بمنوبة بداية من العاشرة صباحا التظاهرة الثقافية التكريمية "واقفين معاكم.. في عرسكم وهناكم" باشراف جمعية العفاف الفكرة التصور والاعداد للشاعر المنذر العيادي و بلحسن المبزع رئيس جمعية العفاف في هذه التظاهرة التي سيكون ضيف الشرف فيها المطرب الكبير لطفي بوشناق مصحوبا بفرقته الموسيقية سيحضرها ازواج صحبة اولادهم وسيتم الاحتفاء بهم بحضور مبدعين واعلاميين من شتى الاختصاصات سيتم تكريمهم نذكر على سبيل الذكر لا الحصر. عبد الرحمان العيادي وعبد الحكيم بلقايد ومحمد الماطري صميدة ورشيد الرحموني و احمد جلمام وفوزي بن قمرة وصالح الفرزيط والياس جراية واقبال الكلبوسي ودليلة فرادي مسدي وعبد الجليل العباسي وعبد المجيد دقنيش وسلام صلاح الدين واكرام عزوز وكوثر بلحاج وعبد القادر الدخيل وصالحة الجلاصي والمنذر العيادي وحاتم الغرياني ومراد البجاوي وليلى بوعجيلة ومحمد الوداني والازهر النفطي ووداد محمد وزبير اللقاني واحمد بن حسانة وسندس مسعاوي ووليد كتيلة والقائمة تتسع لاكثر من خمسين مبدعا ومبدعة كل هذا يتم بحضور والي منوبة ووزراء اكدوا حضورهم ووجوه من المجتمع المدني .