يوم الاحد بقبة النحاس: تكريم عدد من المبدعين والاعلاميين بحضور الفنان لطفي بوشناق

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تنتظم بعد غد الاحد 28 جانفي 2018 بقصر قبة النحاس بمنوبة بداية من العاشرة صباحا التظاهرة الثقافية التكريمية "واقفين معاكم.. في عرسكم وهناكم" باشراف جمعية العفاف الفكرة التصور والاعداد للشاعر المنذر العيادي و بلحسن المبزع رئيس جمعية العفاف في هذه التظاهرة التي سيكون ضيف الشرف فيها المطرب الكبير لطفي بوشناق مصحوبا بفرقته الموسيقية سيحضرها ازواج صحبة اولادهم وسيتم الاحتفاء بهم بحضور مبدعين واعلاميين من شتى الاختصاصات سيتم تكريمهم نذكر على سبيل الذكر لا الحصر. عبد الرحمان العيادي وعبد الحكيم بلقايد ومحمد الماطري صميدة ورشيد الرحموني و احمد جلمام وفوزي بن قمرة وصالح الفرزيط والياس جراية واقبال الكلبوسي ودليلة فرادي مسدي وعبد الجليل العباسي وعبد المجيد دقنيش وسلام صلاح الدين واكرام عزوز وكوثر بلحاج وعبد القادر الدخيل وصالحة الجلاصي والمنذر العيادي وحاتم الغرياني ومراد البجاوي وليلى بوعجيلة ومحمد الوداني والازهر النفطي ووداد محمد وزبير اللقاني واحمد بن حسانة وسندس مسعاوي ووليد كتيلة والقائمة تتسع لاكثر من خمسين مبدعا ومبدعة كل هذا يتم بحضور والي منوبة ووزراء اكدوا حضورهم ووجوه من المجتمع المدني .
تنتظم بعد غد الاحد 28 جانفي 2018 بقصر قبة النحاس بمنوبة بداية من العاشرة صباحا التظاهرة الثقافية التكريمية "واقفين معاكم.. في عرسكم وهناكم" باشراف جمعية العفاف الفكرة التصور والاعداد للشاعر المنذر العيادي و بلحسن المبزع رئيس جمعية العفاف في هذه التظاهرة التي سيكون ضيف الشرف فيها المطرب الكبير لطفي بوشناق مصحوبا بفرقته الموسيقية سيحضرها ازواج صحبة اولادهم وسيتم الاحتفاء بهم بحضور مبدعين واعلاميين من شتى الاختصاصات سيتم تكريمهم نذكر على سبيل الذكر لا الحصر. عبد الرحمان العيادي وعبد الحكيم بلقايد ومحمد الماطري صميدة ورشيد الرحموني و احمد جلمام وفوزي بن قمرة وصالح الفرزيط والياس جراية واقبال الكلبوسي ودليلة فرادي مسدي وعبد الجليل العباسي وعبد المجيد دقنيش وسلام صلاح الدين واكرام عزوز وكوثر بلحاج وعبد القادر الدخيل وصالحة الجلاصي والمنذر العيادي وحاتم الغرياني ومراد البجاوي وليلى بوعجيلة ومحمد الوداني والازهر النفطي ووداد محمد وزبير اللقاني واحمد بن حسانة وسندس مسعاوي ووليد كتيلة والقائمة تتسع لاكثر من خمسين مبدعا ومبدعة كل هذا يتم بحضور والي منوبة ووزراء اكدوا حضورهم ووجوه من المجتمع المدني .
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-