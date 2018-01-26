بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي

الشروق اون لاين – مراد الخترشي:

فاز أصاغر الترجي الرياضي التونسي منذ قليل على اكاديمية اسباير القطري في ربع نهائي بطولة الكأس الدولية لكرة القدم التي تحتضنها الدوحة بهدف لصفر وبالتالي ضمن اصاغر فريق باب سويقة مقعدا في نصف النهائي. وكان الترجي قد فاز في الدور الاول على الوداد المغربي وميلان الايطالي ولم يقبل في شباكه اي هدف.