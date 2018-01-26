الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش‎

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

تمكنت تشكيلة عسكرية بالحدود الشرقية بالمنطقة العازلة بالرمادة من ولاية تطاوين وتحديدا بمنطقة شبكة المسنة، اليوم الجمعة، من ايقاف سيارة ليبية على متنها ليبي وتشاديان وبحوزتهم سلاح صيد عيار 12 مم و4 خراطيش من نفس العيار، وفق ما اكده مصدر امني ل"الشروق اون لاين".

واوضح مصدرنا، ان موقوفين اثنين وهما الليبي واحد التشاديين كانا دون وثائق هوية فيما كان التشادي الاخر يحمل جواز سفر..

واضاف مصدرنا أنه تم تسليم الموقوفين إلى الحرس الوطني بواد زار لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.