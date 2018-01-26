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يوم الجمعة 26 جانفي 2018
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الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش‎
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الأولى
الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش‎
26 جانفي 2018 | 17:39

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

تمكنت تشكيلة عسكرية بالحدود الشرقية بالمنطقة العازلة بالرمادة من ولاية تطاوين وتحديدا بمنطقة شبكة المسنة، اليوم الجمعة، من ايقاف سيارة ليبية على متنها ليبي وتشاديان وبحوزتهم سلاح صيد عيار 12 مم و4 خراطيش من نفس العيار، وفق ما اكده مصدر امني ل"الشروق اون لاين".

واوضح مصدرنا، ان موقوفين اثنين وهما الليبي واحد التشاديين كانا دون وثائق هوية فيما كان التشادي الاخر يحمل جواز سفر..

واضاف مصدرنا أنه تم تسليم الموقوفين إلى الحرس الوطني بواد زار لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

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الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش‎
26 جانفي 2018 | 17:39

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

تمكنت تشكيلة عسكرية بالحدود الشرقية بالمنطقة العازلة بالرمادة من ولاية تطاوين وتحديدا بمنطقة شبكة المسنة، اليوم الجمعة، من ايقاف سيارة ليبية على متنها ليبي وتشاديان وبحوزتهم سلاح صيد عيار 12 مم و4 خراطيش من نفس العيار، وفق ما اكده مصدر امني ل"الشروق اون لاين".

واوضح مصدرنا، ان موقوفين اثنين وهما الليبي واحد التشاديين كانا دون وثائق هوية فيما كان التشادي الاخر يحمل جواز سفر..

واضاف مصدرنا أنه تم تسليم الموقوفين إلى الحرس الوطني بواد زار لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

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الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
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نورالدين بالطيب
حتى لا تعود تونس للقائمات سيئة السمعة !
قرر الاتحاد الأوروبي سحب تونس مع خمسة بلدان أخرى من قائمة الدول المصنفة كملاذات ضريبية وهو التصنيف الذي قرره الاتحاد الاوروبي قبل حوالي شهر في قائمة ضمت سبعة عشرة دولة من بينها...
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