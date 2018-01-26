توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة

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أفادت تقارير، أخيرا، أن سوري ابنة الممثل الأمريكي توم كروز مشتاقة لرؤية والدها، بعد أن ظل ممتنعا عن رؤيتها لما يقرب الخمسة أعوام".
وذكرت صديقة لوالدة سوري، لمجلة "أوكي" الأمريكية، أن أي ابنة في عمرها (11 عاما)هب بحاجة لمشاهدة والدها، وبدأت في السؤال عنه، وهو سبب كاف يدعو للبكاء، ، وفقا لصحيفة "هافنغتون بوست"
وكانت آخر مرة شوهد فيها توم كروز (55 عاما) بصحبة ابنته سوري، في اوت 2012، عندما اصطحبها إلى حديقة "ديزني" المائية، في ولاية فلوريدا الأمريكية.
بينما ذكرت تقارير أخرى، أن سبب إهمال توم كروز لابنته، هو انشغاله بمستقبله الفني، وبديانته الجديدة "الساينتولوجي".
وقال مقربون من توم كروز أن الأولوية بالنسبة له هو حضوره الكنيسة ومستقبله الفني. وتابعوا: "هو مستعد لأن يعزل نفسه عن ابنته التي من لحمه ودمه بدلا من إغضاب ديانة الساينتولوجي".
وأنجب توم كروز ابنته سوري من زوجته السابقة، الممثلة الأمريكية كاتي هولمز، في افريل 2006، وانفصلا عن بعضهما بعد مرور 6 سنوات على زواجهما.
على الجانب الآخر، اقتحم توم كروز موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ومشاركة الصور مؤخرا.
وقرر كروز أن يبدأ نشاطه على "إنستغرام"، بإعلانه عن مفاجأة لكل جمهوره، وهي الاسم الذي سيحمله الجزء السادس والجديد من أفلامه الشهيرة للجاسوسية والحركة "Mission:Impossible"، وهو "Fallout".
وفيلم "Mission:Impossible — Fallout"، من إخراج كريستوفر ماكواري، ويشارك في بطولته الممثل البريطاني هنري كافيل، ومن المقرر طرحه في السينمات في 27 جويلية المقبل.
أفادت تقارير، أخيرا، أن سوري ابنة الممثل الأمريكي توم كروز مشتاقة لرؤية والدها، بعد أن ظل ممتنعا عن رؤيتها لما يقرب الخمسة أعوام".
وذكرت صديقة لوالدة سوري، لمجلة "أوكي" الأمريكية، أن أي ابنة في عمرها (11 عاما)هب بحاجة لمشاهدة والدها، وبدأت في السؤال عنه، وهو سبب كاف يدعو للبكاء، ، وفقا لصحيفة "هافنغتون بوست"
وكانت آخر مرة شوهد فيها توم كروز (55 عاما) بصحبة ابنته سوري، في اوت 2012، عندما اصطحبها إلى حديقة "ديزني" المائية، في ولاية فلوريدا الأمريكية.
بينما ذكرت تقارير أخرى، أن سبب إهمال توم كروز لابنته، هو انشغاله بمستقبله الفني، وبديانته الجديدة "الساينتولوجي".
وقال مقربون من توم كروز أن الأولوية بالنسبة له هو حضوره الكنيسة ومستقبله الفني. وتابعوا: "هو مستعد لأن يعزل نفسه عن ابنته التي من لحمه ودمه بدلا من إغضاب ديانة الساينتولوجي".
وأنجب توم كروز ابنته سوري من زوجته السابقة، الممثلة الأمريكية كاتي هولمز، في افريل 2006، وانفصلا عن بعضهما بعد مرور 6 سنوات على زواجهما.
على الجانب الآخر، اقتحم توم كروز موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ومشاركة الصور مؤخرا.
وقرر كروز أن يبدأ نشاطه على "إنستغرام"، بإعلانه عن مفاجأة لكل جمهوره، وهي الاسم الذي سيحمله الجزء السادس والجديد من أفلامه الشهيرة للجاسوسية والحركة "Mission:Impossible"، وهو "Fallout".
وفيلم "Mission:Impossible — Fallout"، من إخراج كريستوفر ماكواري، ويشارك في بطولته الممثل البريطاني هنري كافيل، ومن المقرر طرحه في السينمات في 27 جويلية المقبل.
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-