توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة

أفادت تقارير، أخيرا، أن سوري ابنة الممثل الأمريكي توم كروز مشتاقة لرؤية والدها، بعد أن ظل ممتنعا عن رؤيتها لما يقرب الخمسة أعوام".

وذكرت صديقة لوالدة سوري، لمجلة "أوكي" الأمريكية، أن أي ابنة في عمرها (11 عاما)هب بحاجة لمشاهدة والدها، وبدأت في السؤال عنه، وهو سبب كاف يدعو للبكاء، ، وفقا لصحيفة "هافنغتون بوست"

وكانت آخر مرة شوهد فيها توم كروز (55 عاما) بصحبة ابنته سوري، في اوت 2012، عندما اصطحبها إلى حديقة "ديزني" المائية، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

بينما ذكرت تقارير أخرى، أن سبب إهمال توم كروز لابنته، هو انشغاله بمستقبله الفني، وبديانته الجديدة "الساينتولوجي".

وقال مقربون من توم كروز أن الأولوية بالنسبة له هو حضوره الكنيسة ومستقبله الفني. وتابعوا: "هو مستعد لأن يعزل نفسه عن ابنته التي من لحمه ودمه بدلا من إغضاب ديانة الساينتولوجي".

وأنجب توم كروز ابنته سوري من زوجته السابقة، الممثلة الأمريكية كاتي هولمز، في افريل 2006، وانفصلا عن بعضهما بعد مرور 6 سنوات على زواجهما.

على الجانب الآخر، اقتحم توم كروز موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ومشاركة الصور مؤخرا.

وقرر كروز أن يبدأ نشاطه على "إنستغرام"، بإعلانه عن مفاجأة لكل جمهوره، وهي الاسم الذي سيحمله الجزء السادس والجديد من أفلامه الشهيرة للجاسوسية والحركة "Mission:Impossible"، وهو "Fallout".

وفيلم "Mission:Impossible — Fallout"، من إخراج كريستوفر ماكواري، ويشارك في بطولته الممثل البريطاني هنري كافيل، ومن المقرر طرحه في السينمات في 27 جويلية المقبل.