إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي

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تقدم إسبانيول بطلب للجنة مكافحة العنف في الاتحاد الإسباني، من أجل فتح تحقيق في تصريحات جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس لاعبي برشلونة "الساخرة" من الجار الكتالوني، بالإضافة إلى "هتافات جماهير البارسا العدائية" خلال مباراة إياب ربع نهائي كأس الملك على ملعب كامب نو.
ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن إسبانيول بعث برسالة للاتحاد الإسباني اتهم فيها الجار برشلونة ولاعبيه وجماهيره بالتحريض على "العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتشجيع على التعصب في الرياضة".
وكان بيكيه وصف اسبانيول عقب اللقاء بأنه "إسبانيول كورنيا" نسبة لإحدى ضواحي منطقة برشلونة الكبرى - بدلا من "إسبانيول برشلونة"، بينما قال بوسكيتس إن لاعبي اسبانيول لم يكن يجب أن يحتفلوا بالانتصار وذلك بعد فوزهم في مباراة الذهاب بهدف دون رد.وفي هذا الصدد اتهم إسبانيول بيكيه بالعنصرية والتحريض على كراهية الاجانب، فيما اتهم بوسكيتس بأن تصريحاته تتعارض تماما مع قيم الاحترام والمنافسة في كرة القدم.
كما طالب إسبانيول بالتحقيق بشأن العديد من الهتافات والإهانات من جانب جماهير برشلونة، ومنها "أنا أكره إسبانيول"، "الموت لإسبانيول"، "الأوباش"، "أنتم من الصين".
وكان برشلونة نجح في التأهل لنصف نهائي كأس الملك بعد تغلبه في الإياب على إسبانيول بهدفين دون رد.
تقدم إسبانيول بطلب للجنة مكافحة العنف في الاتحاد الإسباني، من أجل فتح تحقيق في تصريحات جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس لاعبي برشلونة "الساخرة" من الجار الكتالوني، بالإضافة إلى "هتافات جماهير البارسا العدائية" خلال مباراة إياب ربع نهائي كأس الملك على ملعب كامب نو.
ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن إسبانيول بعث برسالة للاتحاد الإسباني اتهم فيها الجار برشلونة ولاعبيه وجماهيره بالتحريض على "العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتشجيع على التعصب في الرياضة".
وكان بيكيه وصف اسبانيول عقب اللقاء بأنه "إسبانيول كورنيا" نسبة لإحدى ضواحي منطقة برشلونة الكبرى - بدلا من "إسبانيول برشلونة"، بينما قال بوسكيتس إن لاعبي اسبانيول لم يكن يجب أن يحتفلوا بالانتصار وذلك بعد فوزهم في مباراة الذهاب بهدف دون رد.وفي هذا الصدد اتهم إسبانيول بيكيه بالعنصرية والتحريض على كراهية الاجانب، فيما اتهم بوسكيتس بأن تصريحاته تتعارض تماما مع قيم الاحترام والمنافسة في كرة القدم.
كما طالب إسبانيول بالتحقيق بشأن العديد من الهتافات والإهانات من جانب جماهير برشلونة، ومنها "أنا أكره إسبانيول"، "الموت لإسبانيول"، "الأوباش"، "أنتم من الصين".
وكان برشلونة نجح في التأهل لنصف نهائي كأس الملك بعد تغلبه في الإياب على إسبانيول بهدفين دون رد.
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-