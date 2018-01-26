إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي

تقدم إسبانيول بطلب للجنة مكافحة العنف في الاتحاد الإسباني، من أجل فتح تحقيق في تصريحات جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس لاعبي برشلونة "الساخرة" من الجار الكتالوني، بالإضافة إلى "هتافات جماهير البارسا العدائية" خلال مباراة إياب ربع نهائي كأس الملك على ملعب كامب نو.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن إسبانيول بعث برسالة للاتحاد الإسباني اتهم فيها الجار برشلونة ولاعبيه وجماهيره بالتحريض على "العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتشجيع على التعصب في الرياضة".

وكان بيكيه وصف اسبانيول عقب اللقاء بأنه "إسبانيول كورنيا" نسبة لإحدى ضواحي منطقة برشلونة الكبرى - بدلا من "إسبانيول برشلونة"، بينما قال بوسكيتس إن لاعبي اسبانيول لم يكن يجب أن يحتفلوا بالانتصار وذلك بعد فوزهم في مباراة الذهاب بهدف دون رد.وفي هذا الصدد اتهم إسبانيول بيكيه بالعنصرية والتحريض على كراهية الاجانب، فيما اتهم بوسكيتس بأن تصريحاته تتعارض تماما مع قيم الاحترام والمنافسة في كرة القدم.

كما طالب إسبانيول بالتحقيق بشأن العديد من الهتافات والإهانات من جانب جماهير برشلونة، ومنها "أنا أكره إسبانيول"، "الموت لإسبانيول"، "الأوباش"، "أنتم من الصين".

وكان برشلونة نجح في التأهل لنصف نهائي كأس الملك بعد تغلبه في الإياب على إسبانيول بهدفين دون رد.

المصدر: كووورة