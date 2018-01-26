تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس

عمد اكثر من اربعين تونسيا علقين بجزيرة لمبيدوزا الايطالية الى الدخول في اضراب جوع وخياطة افواههم والاعتصام امام كنيسة "مادري دي لمبيدوزا " حسب بيان لوكالة الانباء الايطالية ( ASNA) حيث صرح المضربون عن الطعام بانهم يرفضون العودة الى تونس . هذا وطالبت جمعية فورزا تونس الحكومة التونسية بالتدخل العاجل والفوري من اجل حل معضلة التونسيين العالقين بجزيرة لمبيدوزا.