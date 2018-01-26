كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2

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الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
دارت عشية اليوم مباريات الجولة 15 (السادسة اياب) من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية :
المجموعة الاولى:
مستقبل المرسى - ستير جرزونة (4-1)
أمل حمام سوسة - سكك الحديد الصفاقسي (2-0)
قوافل قفصة - النادي القربي(1-0)
مستقبل القصرين - جمعية أريانة (3-1)
محيط قرقنة - اتحاد تطاوين(0-1)
المجموعة الثانية:
جمعية جربة - أولمبيك سيدي بوزيد(1-0)
الأولمبي الباجي -الملعب الصفاقسي (2-1)
هلال الشابة - جندوبة الرياضية (1-0)
سبورتينغ بن عروس - ملعب منزل بورقيبة (1-0)
مستقبل سليمان - نادي حمام الأنف (2-1)
الترتيب
المجموعة الاولى
1-قوافل قفصة 30
2-اتحاد تطاوين 29
3- مستقبل المرسى 27
4-سكك الحديد الصفاقسي 24
5-مستقبل القصرين 22
6-امل حمام سوسة 20
7- النادي القربي 18
8-محيط قرقنة 16
9-جمعية اريانة 13
10-ستير جرزونة 8
المجموعة الثانية
1 -م. منزل بورقيبة 25
2- هلال شابة 23
3- جندوبة الرياضية 22
4-اولمبيك سيدي بوزيد 21
-نادي حمام الانف 21
6- مستقبل سليمان 19
7-الملعب الصفاقسي 17
-سبورتينغ بن عروس 17
9-الاولمبي الباجي 16
10-جمعية جربة 15
الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
دارت عشية اليوم مباريات الجولة 15 (السادسة اياب) من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية :
المجموعة الاولى:
مستقبل المرسى - ستير جرزونة (4-1)
أمل حمام سوسة - سكك الحديد الصفاقسي (2-0)
قوافل قفصة - النادي القربي(1-0)
مستقبل القصرين - جمعية أريانة (3-1)
محيط قرقنة - اتحاد تطاوين(0-1)
المجموعة الثانية:
جمعية جربة - أولمبيك سيدي بوزيد(1-0)
الأولمبي الباجي -الملعب الصفاقسي (2-1)
هلال الشابة - جندوبة الرياضية (1-0)
سبورتينغ بن عروس - ملعب منزل بورقيبة (1-0)
مستقبل سليمان - نادي حمام الأنف (2-1)
الترتيب
المجموعة الاولى
1-قوافل قفصة 30
2-اتحاد تطاوين 29
3- مستقبل المرسى 27
4-سكك الحديد الصفاقسي 24
5-مستقبل القصرين 22
6-امل حمام سوسة 20
7- النادي القربي 18
8-محيط قرقنة 16
9-جمعية اريانة 13
10-ستير جرزونة 8
المجموعة الثانية
1 -م. منزل بورقيبة 25
2- هلال شابة 23
3- جندوبة الرياضية 22
4-اولمبيك سيدي بوزيد 21
-نادي حمام الانف 21
6- مستقبل سليمان 19
7-الملعب الصفاقسي 17
-سبورتينغ بن عروس 17
9-الاولمبي الباجي 16
10-جمعية جربة 15
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-