منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه على إثر تعرّض امرأة إلى الاغتصاب بمنزلها تحت طائلة التّهديد من قبل شخص بعد الاعتداء الشّديد على زوجها بواسطة آلة حادّة "سيف" وحجزه بضيعة فلاحيّة بمعتمديّة منزل تميم ولاية نابل خلال جلسة خمريّة، تمكّنت يوم امس منطقة الحرس الوطني بمنزل تميم بعد نصب كمين محكم وبعد استشارة النّيابة العموميّة من القبض على المعني الذي تبيّن أنّه محلّ تفتيش لفائدة ابتدائيّة نابل ومحكوم بسنتين سجن.

وتمّ الاحتفاظ بالمعني من أجل "حجز شخص دون موجب واغتصاب زوجته تحت طائلة التّهديد بواسطة سلاح أبيض" واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه والأبحاث متواصلة.