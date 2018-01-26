منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه على إثر تعرّض امرأة إلى الاغتصاب بمنزلها تحت طائلة التّهديد من قبل شخص بعد الاعتداء الشّديد على زوجها بواسطة آلة حادّة "سيف" وحجزه بضيعة فلاحيّة بمعتمديّة منزل تميم ولاية نابل خلال جلسة خمريّة، تمكّنت يوم امس منطقة الحرس الوطني بمنزل تميم بعد نصب كمين محكم وبعد استشارة النّيابة العموميّة من القبض على المعني الذي تبيّن أنّه محلّ تفتيش لفائدة ابتدائيّة نابل ومحكوم بسنتين سجن.
وتمّ الاحتفاظ بالمعني من أجل "حجز شخص دون موجب واغتصاب زوجته تحت طائلة التّهديد بواسطة سلاح أبيض" واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه والأبحاث متواصلة.
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه على إثر تعرّض امرأة إلى الاغتصاب بمنزلها تحت طائلة التّهديد من قبل شخص بعد الاعتداء الشّديد على زوجها بواسطة آلة حادّة "سيف" وحجزه بضيعة فلاحيّة بمعتمديّة منزل تميم ولاية نابل خلال جلسة خمريّة، تمكّنت يوم امس منطقة الحرس الوطني بمنزل تميم بعد نصب كمين محكم وبعد استشارة النّيابة العموميّة من القبض على المعني الذي تبيّن أنّه محلّ تفتيش لفائدة ابتدائيّة نابل ومحكوم بسنتين سجن.
وتمّ الاحتفاظ بالمعني من أجل "حجز شخص دون موجب واغتصاب زوجته تحت طائلة التّهديد بواسطة سلاح أبيض" واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه والأبحاث متواصلة.
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-