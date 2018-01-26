موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي‎

الشروق اون لاين – مراد الخترشي:

امضى منذ قليل الجزائري يوسف البلايلي عقدا بموسمين ونصف مع الترجي الرياضي ليجدد العهد مع فريق باب سويقة بعد تجربة اولى ناجحة كانت في موسم 2013 - 2014. البلايلي فسخ عقده مع اونجي الفرنسي قبل ان يحط الرحال في تونس ويوقع للترجي.