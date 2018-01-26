تشكيل هيئة تسييرية لاتحاد الفلاحة بجندوبة و رفع قضية للتشكيك في انتخابات المؤتمر الجهوي الأخيرة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني :

نفذ اليوم الجمعة 26 جانفي 2018 عدد من فلاحي ولاية جندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بجندوبة احتجاجا على نتائج المؤتمر الجهوي المنعقد مؤخرا بمدينة طبرقة و عقب الاحتجاج عقد جلسة خرج معها المجتمع ن بجملة من القرارات على النحو التالي :

- رفع قضية مدنية للتشكيك في انتخابات الأخيرة للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بجندوبة .

- عدم الاعتراف بنتائج المؤتمر الذي انعقد يوم 23 جانفي 2018 و بالمكتب التنفيذي المنبثق عنه .

- تشكيل هيئة تسييرية تتكون من 12 عضو تعنى بالشان الفلاحي بجندوبة الى حين اعادة النؤتمر الجهوي .

- المطالبة باعادة انتخابات المكاتب المحلية بمعتمديات طبرقة و بوسالم و غار الدماء و وادي مليز .

هذا و تم توجيه نسخة من قائمة الهيئة التسييرية للولاية و المطالبة بالتعامل معها كممثل وحيد للفلاحين .