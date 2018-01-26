تشكيل هيئة تسييرية لاتحاد الفلاحة بجندوبة و رفع قضية للتشكيك في انتخابات المؤتمر الجهوي الأخيرة

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جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني :
نفذ اليوم الجمعة 26 جانفي 2018 عدد من فلاحي ولاية جندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بجندوبة احتجاجا على نتائج المؤتمر الجهوي المنعقد مؤخرا بمدينة طبرقة و عقب الاحتجاج عقد جلسة خرج معها المجتمع ن بجملة من القرارات على النحو التالي :
- رفع قضية مدنية للتشكيك في انتخابات الأخيرة للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بجندوبة .
- عدم الاعتراف بنتائج المؤتمر الذي انعقد يوم 23 جانفي 2018 و بالمكتب التنفيذي المنبثق عنه .
- تشكيل هيئة تسييرية تتكون من 12 عضو تعنى بالشان الفلاحي بجندوبة الى حين اعادة النؤتمر الجهوي .
- المطالبة باعادة انتخابات المكاتب المحلية بمعتمديات طبرقة و بوسالم و غار الدماء و وادي مليز .
هذا و تم توجيه نسخة من قائمة الهيئة التسييرية للولاية و المطالبة بالتعامل معها كممثل وحيد للفلاحين .
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني :
نفذ اليوم الجمعة 26 جانفي 2018 عدد من فلاحي ولاية جندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بجندوبة احتجاجا على نتائج المؤتمر الجهوي المنعقد مؤخرا بمدينة طبرقة و عقب الاحتجاج عقد جلسة خرج معها المجتمع ن بجملة من القرارات على النحو التالي :
- رفع قضية مدنية للتشكيك في انتخابات الأخيرة للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بجندوبة .
- عدم الاعتراف بنتائج المؤتمر الذي انعقد يوم 23 جانفي 2018 و بالمكتب التنفيذي المنبثق عنه .
- تشكيل هيئة تسييرية تتكون من 12 عضو تعنى بالشان الفلاحي بجندوبة الى حين اعادة النؤتمر الجهوي .
- المطالبة باعادة انتخابات المكاتب المحلية بمعتمديات طبرقة و بوسالم و غار الدماء و وادي مليز .
هذا و تم توجيه نسخة من قائمة الهيئة التسييرية للولاية و المطالبة بالتعامل معها كممثل وحيد للفلاحين .
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-