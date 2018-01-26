مدنين: معهد المناطق القاحلة يتحصل على براءة اختراع دواء مضاد لسرطان الدم

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تحصل معهد المناطق القاحلة بمدنين ، على براة اختراع لدواء جديد مضاد لمرض سرطان الدم، تم استخراجه من نبتة "اللاّزول" الموجودة بكثرة جنوب شرق البلاد.
وقالت الباحثة في المعهد حنان نجّاع، إن البحوث كانت في إطار رسالة دكتوراه تمحورت حول الأهمية الغذائية لنبتة "اللاّزول".
وتابعت حنان نجّاع "انطلقنا منذ فترة في البحوث للتعرف على أهمية هذه النبتة وانتهينا إلى قدرتها على مكافحة الخلايا السرطانية في جسم المصابين بمرض سرطان الدم".
وأضافت الباحثة التونسية أنه قد تمت مقارنة النتائج المتحصل عليها باستعمال نتبة "اللاّزول" مع النتائج التي يعطيها دواء يباع لمعالجة سرطان الدم، مؤكدة أن الدراسات أثبتت تفوّق هذه النبتة على الدواء المستعمل بشكل كبير في كل أنحاء العالم.
ولفتت إلى أن هذه البحوث تمت بالتعاون بين معهد المناطق القاحلة بمدنين ومعهد باستور المهتم بالأبحاث الطبية بالعاصمة تونس.
وبحسب الباحثة فإن المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة (حكومي) هو الجهة التي منحت براءة الاختراع استنادا إلى المواصفات العالمية في مجال الاكتشاف العلمي في مجال الأدوية المضادة لمرض سرطان الدم.
و"اللاّزول" نبتة من نوع البصليات تتواجد بشكل كبير في منطقة شمال إفريقيا وخاصة الجنوب الشرقي لتونس، ويتهافت الأهالي على التقاطها خاصة في فصلي الشتاء والربيع لفوائد علاجية.
تحصل معهد المناطق القاحلة بمدنين ، على براة اختراع لدواء جديد مضاد لمرض سرطان الدم، تم استخراجه من نبتة "اللاّزول" الموجودة بكثرة جنوب شرق البلاد.
وقالت الباحثة في المعهد حنان نجّاع، إن البحوث كانت في إطار رسالة دكتوراه تمحورت حول الأهمية الغذائية لنبتة "اللاّزول".
وتابعت حنان نجّاع "انطلقنا منذ فترة في البحوث للتعرف على أهمية هذه النبتة وانتهينا إلى قدرتها على مكافحة الخلايا السرطانية في جسم المصابين بمرض سرطان الدم".
وأضافت الباحثة التونسية أنه قد تمت مقارنة النتائج المتحصل عليها باستعمال نتبة "اللاّزول" مع النتائج التي يعطيها دواء يباع لمعالجة سرطان الدم، مؤكدة أن الدراسات أثبتت تفوّق هذه النبتة على الدواء المستعمل بشكل كبير في كل أنحاء العالم.
ولفتت إلى أن هذه البحوث تمت بالتعاون بين معهد المناطق القاحلة بمدنين ومعهد باستور المهتم بالأبحاث الطبية بالعاصمة تونس.
وبحسب الباحثة فإن المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة (حكومي) هو الجهة التي منحت براءة الاختراع استنادا إلى المواصفات العالمية في مجال الاكتشاف العلمي في مجال الأدوية المضادة لمرض سرطان الدم.
و"اللاّزول" نبتة من نوع البصليات تتواجد بشكل كبير في منطقة شمال إفريقيا وخاصة الجنوب الشرقي لتونس، ويتهافت الأهالي على التقاطها خاصة في فصلي الشتاء والربيع لفوائد علاجية.
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-