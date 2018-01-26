الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 26 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
مدنين: معهد المناطق القاحلة يتحصل على براءة اختراع دواء مضاد لسرطان الدم
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
نورالدين بالطيب
حتى لا تعود تونس للقائمات سيئة السمعة !
قرر الاتحاد الأوروبي سحب تونس مع خمسة بلدان أخرى من قائمة الدول المصنفة كملاذات ضريبية وهو التصنيف الذي قرره الاتحاد الاوروبي قبل حوالي شهر في قائمة ضمت سبعة عشرة دولة من بينها...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الخميس 25 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 26 جانفي 2018 الحكم الإنجليزي كلاتنبرغ يوقف مباراة بكأس ملك السعودية... نجمة تلفزيون "المستقبل" تقدم استقالتها على الهواء مباشرة سمير ماجول يتعرض الى حادث وفاة مذيعة مغربية بعد يومين من زفافها امم افريقيا لكرة اليد: تونس ومصر في النهائي بن غربية: اجتماع أعضاء في الحكومة بممثلي المجتمع المدني...
الأولى
مدنين: معهد المناطق القاحلة يتحصل على براءة اختراع دواء مضاد لسرطان الدم
26 جانفي 2018 | 15:21

تحصل معهد المناطق القاحلة بمدنين ، على براة اختراع لدواء جديد مضاد لمرض سرطان الدم، تم استخراجه من نبتة "اللاّزول" الموجودة بكثرة جنوب شرق البلاد.

وقالت الباحثة في المعهد حنان نجّاع، إن البحوث كانت في إطار رسالة دكتوراه تمحورت حول الأهمية الغذائية لنبتة "اللاّزول".

وتابعت حنان نجّاع "انطلقنا منذ فترة في البحوث للتعرف على أهمية هذه النبتة وانتهينا إلى قدرتها على مكافحة الخلايا السرطانية في جسم المصابين بمرض سرطان الدم".

وأضافت الباحثة التونسية أنه قد تمت مقارنة النتائج المتحصل عليها باستعمال نتبة "اللاّزول" مع النتائج التي يعطيها دواء يباع لمعالجة سرطان الدم، مؤكدة أن الدراسات أثبتت تفوّق هذه النبتة على الدواء المستعمل بشكل كبير في كل أنحاء العالم.

ولفتت إلى أن هذه البحوث تمت بالتعاون بين معهد المناطق القاحلة بمدنين ومعهد باستور المهتم بالأبحاث الطبية بالعاصمة تونس.

 وبحسب الباحثة فإن المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة (حكومي) هو الجهة التي منحت براءة الاختراع استنادا إلى المواصفات العالمية في مجال الاكتشاف العلمي في مجال الأدوية المضادة لمرض سرطان الدم.

و"اللاّزول" نبتة من نوع البصليات تتواجد بشكل كبير في منطقة شمال إفريقيا وخاصة الجنوب الشرقي لتونس، ويتهافت الأهالي على التقاطها خاصة في فصلي الشتاء والربيع لفوائد علاجية.

تقرؤون أيضا
وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018 السّاعة 19:54
وضعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خطة عمل لتأمين التزود وتحسين حوكمة التصرف في الأنظمة...
المزيد >>
الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018 السّاعة 19:42
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم بالحمامات ان المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة...
المزيد >>
التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018 السّاعة 19:27
افادت الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة ان التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين على الاحواز...
المزيد >>
الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018 السّاعة 19:11
الشروق اون لاين – مراد الخترشي: نجحت ادارة الترجي الرياضي في تاهيل لاعبها الجديد يوسف البلايلي الذي وقع...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
مدنين: معهد المناطق القاحلة يتحصل على براءة اختراع دواء مضاد لسرطان الدم
26 جانفي 2018 | 15:21

تحصل معهد المناطق القاحلة بمدنين ، على براة اختراع لدواء جديد مضاد لمرض سرطان الدم، تم استخراجه من نبتة "اللاّزول" الموجودة بكثرة جنوب شرق البلاد.

وقالت الباحثة في المعهد حنان نجّاع، إن البحوث كانت في إطار رسالة دكتوراه تمحورت حول الأهمية الغذائية لنبتة "اللاّزول".

وتابعت حنان نجّاع "انطلقنا منذ فترة في البحوث للتعرف على أهمية هذه النبتة وانتهينا إلى قدرتها على مكافحة الخلايا السرطانية في جسم المصابين بمرض سرطان الدم".

وأضافت الباحثة التونسية أنه قد تمت مقارنة النتائج المتحصل عليها باستعمال نتبة "اللاّزول" مع النتائج التي يعطيها دواء يباع لمعالجة سرطان الدم، مؤكدة أن الدراسات أثبتت تفوّق هذه النبتة على الدواء المستعمل بشكل كبير في كل أنحاء العالم.

ولفتت إلى أن هذه البحوث تمت بالتعاون بين معهد المناطق القاحلة بمدنين ومعهد باستور المهتم بالأبحاث الطبية بالعاصمة تونس.

 وبحسب الباحثة فإن المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة (حكومي) هو الجهة التي منحت براءة الاختراع استنادا إلى المواصفات العالمية في مجال الاكتشاف العلمي في مجال الأدوية المضادة لمرض سرطان الدم.

و"اللاّزول" نبتة من نوع البصليات تتواجد بشكل كبير في منطقة شمال إفريقيا وخاصة الجنوب الشرقي لتونس، ويتهافت الأهالي على التقاطها خاصة في فصلي الشتاء والربيع لفوائد علاجية.

تقرؤون أيضا
وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018 السّاعة 19:54
وضعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خطة عمل لتأمين التزود وتحسين حوكمة التصرف في الأنظمة...
المزيد >>
الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018 السّاعة 19:42
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم بالحمامات ان المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة...
المزيد >>
التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018 السّاعة 19:27
افادت الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة ان التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين على الاحواز...
المزيد >>
الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018 السّاعة 19:11
الشروق اون لاين – مراد الخترشي: نجحت ادارة الترجي الرياضي في تاهيل لاعبها الجديد يوسف البلايلي الذي وقع...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
حتى لا تعود تونس للقائمات سيئة السمعة !
قرر الاتحاد الأوروبي سحب تونس مع خمسة بلدان أخرى من قائمة الدول المصنفة كملاذات ضريبية وهو التصنيف الذي قرره الاتحاد الاوروبي قبل حوالي شهر في قائمة ضمت سبعة عشرة دولة من بينها...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الخميس 25 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 26 جانفي 2018 الحكم الإنجليزي كلاتنبرغ يوقف مباراة بكأس ملك السعودية... نجمة تلفزيون "المستقبل" تقدم استقالتها على الهواء مباشرة سمير ماجول يتعرض الى حادث وفاة مذيعة مغربية بعد يومين من زفافها امم افريقيا لكرة اليد: تونس ومصر في النهائي بن غربية: اجتماع أعضاء في الحكومة بممثلي المجتمع المدني...
﻿