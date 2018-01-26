ام العرائس :شبان يحتجزون حافلة شركة الفسفاط و يخيطون افواههم

مكتب قفصة - الشروق اون لاين - محمد المبروكي:

على خلفية رفض النتائج الاخيرة لمناظرة انتداب اعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة عمد مجموعة من شبان مدينة ام العرائس الى الاعتصام امام مغاسل الفسفاط على الطريق الرئيسية الرابطة بين ام العرائس و الرديف كما قاموا بتركيز خيمة اعتصام و احتجاز حافلة تابعة لشركة فسفاط قفصة فيما عمد بعضهم الى اخاطة افواههم تعبيرا منهم عن الاحتجاج على مسؤولي الجهة الذين لم يتواصلوا معهم .