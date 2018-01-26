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يوم الجمعة 26 جانفي 2018
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سوسة: ندوة صحفية للدورة الثانية لمهرجان الالعاب السحرية
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شروق الجهات
سوسة: ندوة صحفية للدورة الثانية لمهرجان الالعاب السحرية
26 جانفي 2018 | 14:52

نظمت المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة بالتنسيق مع الأطراف المداخلة معها صباح اليوم بأحد النزل بسوسة ندوة صحفية حول التحضير للدورة الثانية لمهرجان سوسة الدولي للألعاب السحرية Sousse International Magic Festival والذي ينطلق يوم الأحد 28/29/ 30من هذا الشهر وستكون هذه العروض موزعة على دور الثقافة بالولاية حيث ستشمل (القلعة الكبرى والقلعة الصغرى ،أكودة والنفيضة) كما سيشارك في هذا المهرجان قراية 10 فنانين من دول العالم على غرار إيطاليا وفرنسا وألمانيا وتونس وعديد الدول الآخرة.

وقد أوضح فنان الألعاب السحرية فؤاد الجليدي ومؤسس المهرجان أن هذه الألعاب سيحتضنها المسرح البلدي لمدينة سوسة وسيتسنى للجمهور مواكبة العروض بداية من العروض السحرية إلى الوصول إلى بعض الألعاب الثقيلة وقد تم اختيار ولاية سوسة للمرة الثانية في إطار تنشيط القطاع السياحي واستقطاب أصناف جديدة من السياح المحبين لهذه الألعاب حسب ما اكده فؤاد الجليدي "للشروق اون لاين ".

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شروق الجهات
سوسة: ندوة صحفية للدورة الثانية لمهرجان الالعاب السحرية
26 جانفي 2018 | 14:52

نظمت المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة بالتنسيق مع الأطراف المداخلة معها صباح اليوم بأحد النزل بسوسة ندوة صحفية حول التحضير للدورة الثانية لمهرجان سوسة الدولي للألعاب السحرية Sousse International Magic Festival والذي ينطلق يوم الأحد 28/29/ 30من هذا الشهر وستكون هذه العروض موزعة على دور الثقافة بالولاية حيث ستشمل (القلعة الكبرى والقلعة الصغرى ،أكودة والنفيضة) كما سيشارك في هذا المهرجان قراية 10 فنانين من دول العالم على غرار إيطاليا وفرنسا وألمانيا وتونس وعديد الدول الآخرة.

وقد أوضح فنان الألعاب السحرية فؤاد الجليدي ومؤسس المهرجان أن هذه الألعاب سيحتضنها المسرح البلدي لمدينة سوسة وسيتسنى للجمهور مواكبة العروض بداية من العروض السحرية إلى الوصول إلى بعض الألعاب الثقيلة وقد تم اختيار ولاية سوسة للمرة الثانية في إطار تنشيط القطاع السياحي واستقطاب أصناف جديدة من السياح المحبين لهذه الألعاب حسب ما اكده فؤاد الجليدي "للشروق اون لاين ".

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