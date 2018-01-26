سوسة: ندوة صحفية للدورة الثانية لمهرجان الالعاب السحرية

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نظمت المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة بالتنسيق مع الأطراف المداخلة معها صباح اليوم بأحد النزل بسوسة ندوة صحفية حول التحضير للدورة الثانية لمهرجان سوسة الدولي للألعاب السحرية Sousse International Magic Festival والذي ينطلق يوم الأحد 28/29/ 30من هذا الشهر وستكون هذه العروض موزعة على دور الثقافة بالولاية حيث ستشمل (القلعة الكبرى والقلعة الصغرى ،أكودة والنفيضة) كما سيشارك في هذا المهرجان قراية 10 فنانين من دول العالم على غرار إيطاليا وفرنسا وألمانيا وتونس وعديد الدول الآخرة.
وقد أوضح فنان الألعاب السحرية فؤاد الجليدي ومؤسس المهرجان أن هذه الألعاب سيحتضنها المسرح البلدي لمدينة سوسة وسيتسنى للجمهور مواكبة العروض بداية من العروض السحرية إلى الوصول إلى بعض الألعاب الثقيلة وقد تم اختيار ولاية سوسة للمرة الثانية في إطار تنشيط القطاع السياحي واستقطاب أصناف جديدة من السياح المحبين لهذه الألعاب حسب ما اكده فؤاد الجليدي "للشروق اون لاين ".
نظمت المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة بالتنسيق مع الأطراف المداخلة معها صباح اليوم بأحد النزل بسوسة ندوة صحفية حول التحضير للدورة الثانية لمهرجان سوسة الدولي للألعاب السحرية Sousse International Magic Festival والذي ينطلق يوم الأحد 28/29/ 30من هذا الشهر وستكون هذه العروض موزعة على دور الثقافة بالولاية حيث ستشمل (القلعة الكبرى والقلعة الصغرى ،أكودة والنفيضة) كما سيشارك في هذا المهرجان قراية 10 فنانين من دول العالم على غرار إيطاليا وفرنسا وألمانيا وتونس وعديد الدول الآخرة.
وقد أوضح فنان الألعاب السحرية فؤاد الجليدي ومؤسس المهرجان أن هذه الألعاب سيحتضنها المسرح البلدي لمدينة سوسة وسيتسنى للجمهور مواكبة العروض بداية من العروض السحرية إلى الوصول إلى بعض الألعاب الثقيلة وقد تم اختيار ولاية سوسة للمرة الثانية في إطار تنشيط القطاع السياحي واستقطاب أصناف جديدة من السياح المحبين لهذه الألعاب حسب ما اكده فؤاد الجليدي "للشروق اون لاين ".
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-