قصر هلال: مداهمة مستودع وحجز كمية من لحوم الدجاج غير صالحة للاستهلاك

اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها انه بعد مراجعة النيابة العمومية داهم يوم امس الخميس مركز الحرس الوطني بقصر هلال من ولاية المنستير مستودعا بالجهة بتفتيشه تمّ العثور على 176 كلغ من لحوم الدجاج غير صالحة للإستهلاك.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتلاف كمية اللحوم وإتخاذ الإجراءات القانونية في صاحبها.