سوسة: القبض على امرأة مورّطة في تهديد طفل وارغامه على سرقة مصوغ والدته

إثر تعرّض امرأة إلى سرقة منزلها بحيّ الرّياض ولاية سوسة والاستيلاء من داخله على كميّة من المصوغ، تمكّن يوم 25 جانفي 2018 مركز الأمن الوطني بحي الرّياض سوسة بعد اجراء المعاينات الميدانيّة والتّثبّت من عدم خلع أبواب ونوافذ المنزل وعدم بعثرة محتوياته من الكشف عن تورّط ابن المتضرّرة البالغ من العمر 11 سنة في عمليّة السّرقة، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وبالتّحرّي معه بحضور والدته، اعترف بأنّه من تولّى سرقة المصوغ تحت طائلة التهديد بواسطة "بورتلام" من قبل امرأة، مصرّحا أنّها هدّدته بقتله وأفراد عائلته إن لم يستجب لطلبها.

وبناء على الأوصاف التّي أدلى بها الطّفل، تمّ التّعرّف عن المعنيّة والقبض عليها والتي بالتّحري معها اعترفت بما نسب إليها، مفيدة أنّها فرّطت بالبيع في كميّة المصوغ المسروق لبائعي مصوغ مقابل مبلغ مالي قدره 2800 دينارا وقد تمّ حجز المصوغ المسروق لديهما.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمورّطة في عمليّة السّرقة واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنها والأبحاث متواصلة.