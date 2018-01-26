سوسة: القبض على امرأة مورّطة في تهديد طفل وارغامه على سرقة مصوغ والدته

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إثر تعرّض امرأة إلى سرقة منزلها بحيّ الرّياض ولاية سوسة والاستيلاء من داخله على كميّة من المصوغ، تمكّن يوم 25 جانفي 2018 مركز الأمن الوطني بحي الرّياض سوسة بعد اجراء المعاينات الميدانيّة والتّثبّت من عدم خلع أبواب ونوافذ المنزل وعدم بعثرة محتوياته من الكشف عن تورّط ابن المتضرّرة البالغ من العمر 11 سنة في عمليّة السّرقة، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وبالتّحرّي معه بحضور والدته، اعترف بأنّه من تولّى سرقة المصوغ تحت طائلة التهديد بواسطة "بورتلام" من قبل امرأة، مصرّحا أنّها هدّدته بقتله وأفراد عائلته إن لم يستجب لطلبها.
وبناء على الأوصاف التّي أدلى بها الطّفل، تمّ التّعرّف عن المعنيّة والقبض عليها والتي بالتّحري معها اعترفت بما نسب إليها، مفيدة أنّها فرّطت بالبيع في كميّة المصوغ المسروق لبائعي مصوغ مقابل مبلغ مالي قدره 2800 دينارا وقد تمّ حجز المصوغ المسروق لديهما.
وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمورّطة في عمليّة السّرقة واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنها والأبحاث متواصلة.
إثر تعرّض امرأة إلى سرقة منزلها بحيّ الرّياض ولاية سوسة والاستيلاء من داخله على كميّة من المصوغ، تمكّن يوم 25 جانفي 2018 مركز الأمن الوطني بحي الرّياض سوسة بعد اجراء المعاينات الميدانيّة والتّثبّت من عدم خلع أبواب ونوافذ المنزل وعدم بعثرة محتوياته من الكشف عن تورّط ابن المتضرّرة البالغ من العمر 11 سنة في عمليّة السّرقة، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وبالتّحرّي معه بحضور والدته، اعترف بأنّه من تولّى سرقة المصوغ تحت طائلة التهديد بواسطة "بورتلام" من قبل امرأة، مصرّحا أنّها هدّدته بقتله وأفراد عائلته إن لم يستجب لطلبها.
وبناء على الأوصاف التّي أدلى بها الطّفل، تمّ التّعرّف عن المعنيّة والقبض عليها والتي بالتّحري معها اعترفت بما نسب إليها، مفيدة أنّها فرّطت بالبيع في كميّة المصوغ المسروق لبائعي مصوغ مقابل مبلغ مالي قدره 2800 دينارا وقد تمّ حجز المصوغ المسروق لديهما.
وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمورّطة في عمليّة السّرقة واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنها والأبحاث متواصلة.
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-