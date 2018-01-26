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يوم الجمعة 26 جانفي 2018
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جمعية "فورزا تونس" تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر حركة النهضة بالعاصمة
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الوطنية
جمعية "فورزا تونس" تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر حركة النهضة بالعاصمة
26 جانفي 2018 | 14:20

أعلنت جمعية "فورزا تونس" انها تعتزم القيام بوقفة احتجاجية سلمية فنية عنوانها "فقنا بيكم" وذلك يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 على الساعة العاشرة صباحا امام مقر حركة النهضة بمنبليزير بالعاصمة.

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الوطنية
جمعية "فورزا تونس" تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر حركة النهضة بالعاصمة
26 جانفي 2018 | 14:20

أعلنت جمعية "فورزا تونس" انها تعتزم القيام بوقفة احتجاجية سلمية فنية عنوانها "فقنا بيكم" وذلك يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 على الساعة العاشرة صباحا امام مقر حركة النهضة بمنبليزير بالعاصمة.

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الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018 السّاعة 19:42
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي...
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التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
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افادت الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة...
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اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018 السّاعة 16:54
اجتمع صباح اليوم الجمعة، عضو المكتب التنفيذي...
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نورالدين بالطيب
حتى لا تعود تونس للقائمات سيئة السمعة !
قرر الاتحاد الأوروبي سحب تونس مع خمسة بلدان أخرى من قائمة الدول المصنفة كملاذات ضريبية وهو التصنيف الذي قرره الاتحاد الاوروبي قبل حوالي شهر في قائمة ضمت سبعة عشرة دولة من بينها...
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