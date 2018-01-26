إيقاف عدد من التكفيريين بكامل تراب الجمهورية من أجل الاشتباه في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي

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أفادت وزارة الداخلية بأنّ وحدات الحرس الوطني تمكنت، أمس الخميس، في إطار التصدّي لظاهرة الإرهاب، من إلقاء القبض على عدد من العناصر التكفيرية بعدد من ولايات الجمهورية من أجل الاشتباه في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي.
وبيّنت الداخلية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة احتفظت بعنصر تكفيري عمره 38 سنة يقطن بالجهة، وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها « الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي ». وأوضحت أنّ المعني تعمّد تمجيد تنظيم « داعش » الإرهابي بحسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك ».
وأكدت ايضا أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت تمكنت من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريّين عمرهما 23 و25 سنة قاطنين بمدينة بنزرت، مبينة أنه بالتحرّي معهما صرّحا أنهما يتبنيان الفكر التكفيري.
وأشارت إلى أنّه ثبت تعمّدهما تنزيل تدوينات تمجّد تنظيم « داعش » الإرهابي وتحرّض على الإرهاب بحسابيهما عبر شبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك »، وقالت إنه تم بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما بعد استشارة النيابة العمومية.
كما أكدت أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني ببنقردان ولاية مدنين احتفظت بعنصر تكفيري عمره 27 سنة وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه بعد أن ثبت تواصله مع عناصر تكفيريّة داخل وخارج أرض الوطن عبر شبكات التواصل الإجتماعين بحسب ما جاء في نص البلاغ.
أفادت وزارة الداخلية بأنّ وحدات الحرس الوطني تمكنت، أمس الخميس، في إطار التصدّي لظاهرة الإرهاب، من إلقاء القبض على عدد من العناصر التكفيرية بعدد من ولايات الجمهورية من أجل الاشتباه في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي.
وبيّنت الداخلية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة احتفظت بعنصر تكفيري عمره 38 سنة يقطن بالجهة، وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها « الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي ». وأوضحت أنّ المعني تعمّد تمجيد تنظيم « داعش » الإرهابي بحسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك ».
وأكدت ايضا أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت تمكنت من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريّين عمرهما 23 و25 سنة قاطنين بمدينة بنزرت، مبينة أنه بالتحرّي معهما صرّحا أنهما يتبنيان الفكر التكفيري.
وأشارت إلى أنّه ثبت تعمّدهما تنزيل تدوينات تمجّد تنظيم « داعش » الإرهابي وتحرّض على الإرهاب بحسابيهما عبر شبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك »، وقالت إنه تم بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما بعد استشارة النيابة العمومية.
كما أكدت أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني ببنقردان ولاية مدنين احتفظت بعنصر تكفيري عمره 27 سنة وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه بعد أن ثبت تواصله مع عناصر تكفيريّة داخل وخارج أرض الوطن عبر شبكات التواصل الإجتماعين بحسب ما جاء في نص البلاغ.
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-