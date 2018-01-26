إيقاف عدد من التكفيريين بكامل تراب الجمهورية من أجل الاشتباه في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي

أفادت وزارة الداخلية بأنّ وحدات الحرس الوطني تمكنت، أمس الخميس، في إطار التصدّي لظاهرة الإرهاب، من إلقاء القبض على عدد من العناصر التكفيرية بعدد من ولايات الجمهورية من أجل الاشتباه في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي.

وبيّنت الداخلية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة احتفظت بعنصر تكفيري عمره 38 سنة يقطن بالجهة، وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها « الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي ». وأوضحت أنّ المعني تعمّد تمجيد تنظيم « داعش » الإرهابي بحسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك ».

وأكدت ايضا أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت تمكنت من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريّين عمرهما 23 و25 سنة قاطنين بمدينة بنزرت، مبينة أنه بالتحرّي معهما صرّحا أنهما يتبنيان الفكر التكفيري.

وأشارت إلى أنّه ثبت تعمّدهما تنزيل تدوينات تمجّد تنظيم « داعش » الإرهابي وتحرّض على الإرهاب بحسابيهما عبر شبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك »، وقالت إنه تم بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما بعد استشارة النيابة العمومية.

كما أكدت أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني ببنقردان ولاية مدنين احتفظت بعنصر تكفيري عمره 27 سنة وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه بعد أن ثبت تواصله مع عناصر تكفيريّة داخل وخارج أرض الوطن عبر شبكات التواصل الإجتماعين بحسب ما جاء في نص البلاغ.