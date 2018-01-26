كرة اليد: أمين بنور يغيب عن نهائي بطولة افريقيا

تونس- الشروق ان لاين - منير الزوابي: علمت "الشروق اون لاين" قبل قليل من مصدر من بعثة المنتخب في ليبروفيل ان الظهير الايمن للمنتخب التونسي امين بنور لن يشارك في الدور النهائي لبطولة امم افريقيا غذا امام المنتخب المصري وقد شعر بنور بآلام كبيرة منعته من مواصلة مباراة نصف النهائي ولن يشارك في الحصص التدريبية الاخيرة وهذه ضربة موجعة اخرى يتلقاها المنتخب يوم واحد قبل النهائي المنتظر والجميع يعلم قيمة بنور في مقابلة مصيرية وهامة جدا يسعى خلالها المنتخب لاستعادة اللقب الافريقي. والاكيد ان غياب بنور سيدفع الاطار لتغيير بعض الامور التكتيكية والفنية.