في زيارة عمل إلى مدنين: كرشيد يعلن عن دخول مشروع الغاز الطبيعي حيز التنفيذ

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أدى وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد زيارة عمل الى ولاية مدنين صباح اليوم الجمعة 26 جانفي 2018 رفقة والي الجهة الحبيب شواط وبعض من ممثلي مجلس نواب الشعب عن ولاية مدنين.
بداية الزيارة كانت بالتحول الى العقار الدولي المقترح لإنجاز مشروع القرية البيئية. و يتمثل العقار المقترح لإنجاز المشروع المذكور في قطعة أرض دولية كائنة بمنطقة القريبيس من معتمدية جرجيس ولاية مدنين وتقدر مساحته بحوالي 160 هك.
وأعلن وزير أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية مبروك كرشيد ، بمدنين عن دخول مشروع الغاز الطّبيعي الذي أقرّه رئيس الحكومة خلال زيارته في مارس الماضي إلى الجهة حيز التنفيذ . و أضاف كرشيد بأنّ المشروع سيقتصر في البداية على وسط مدينة مدنين على أن يعمّم تدريجيا ليشمل عددا من الأحياء وكذلك عددا من معتمديات الولاية قبل موفى العام 2018. كما أكد كرشيد ان هذا الإنجاز هام جدا لولاية مدنين و خاصة بالنسبة للمستثمرين .
كما أشرف مبروك كرشيد ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال زيارته المستشفى الجامعي بمدنين على قافلة لطب العيون التي ستؤمن عمليات جراحة مجانية في زرع عدسات العيون لفائدة 120 مريضا من ذوي الدّخل المحدود وأصيلي عديد المعتمديات من ولاية مدنين . كما اطلع الوزير بنفس المناسبة على ظروف العمل داخل قاعة العمليات المخصصة لهذا الغرض.
أدى وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد زيارة عمل الى ولاية مدنين صباح اليوم الجمعة 26 جانفي 2018 رفقة والي الجهة الحبيب شواط وبعض من ممثلي مجلس نواب الشعب عن ولاية مدنين.
بداية الزيارة كانت بالتحول الى العقار الدولي المقترح لإنجاز مشروع القرية البيئية. و يتمثل العقار المقترح لإنجاز المشروع المذكور في قطعة أرض دولية كائنة بمنطقة القريبيس من معتمدية جرجيس ولاية مدنين وتقدر مساحته بحوالي 160 هك.
وأعلن وزير أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية مبروك كرشيد ، بمدنين عن دخول مشروع الغاز الطّبيعي الذي أقرّه رئيس الحكومة خلال زيارته في مارس الماضي إلى الجهة حيز التنفيذ . و أضاف كرشيد بأنّ المشروع سيقتصر في البداية على وسط مدينة مدنين على أن يعمّم تدريجيا ليشمل عددا من الأحياء وكذلك عددا من معتمديات الولاية قبل موفى العام 2018. كما أكد كرشيد ان هذا الإنجاز هام جدا لولاية مدنين و خاصة بالنسبة للمستثمرين .
كما أشرف مبروك كرشيد ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال زيارته المستشفى الجامعي بمدنين على قافلة لطب العيون التي ستؤمن عمليات جراحة مجانية في زرع عدسات العيون لفائدة 120 مريضا من ذوي الدّخل المحدود وأصيلي عديد المعتمديات من ولاية مدنين . كما اطلع الوزير بنفس المناسبة على ظروف العمل داخل قاعة العمليات المخصصة لهذا الغرض.
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-