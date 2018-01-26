في زيارة عمل إلى مدنين: كرشيد يعلن عن دخول مشروع الغاز الطبيعي حيز التنفيذ

أدى وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد زيارة عمل الى ولاية مدنين صباح اليوم الجمعة 26 جانفي 2018 رفقة والي الجهة الحبيب شواط وبعض من ممثلي مجلس نواب الشعب عن ولاية مدنين.

بداية الزيارة كانت بالتحول الى العقار الدولي المقترح لإنجاز مشروع القرية البيئية. و يتمثل العقار المقترح لإنجاز المشروع المذكور في قطعة أرض دولية كائنة بمنطقة القريبيس من معتمدية جرجيس ولاية مدنين وتقدر مساحته بحوالي 160 هك.

وأعلن وزير أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية مبروك كرشيد ، بمدنين عن دخول مشروع الغاز الطّبيعي الذي أقرّه رئيس الحكومة خلال زيارته في مارس الماضي إلى الجهة حيز التنفيذ . و أضاف كرشيد بأنّ المشروع سيقتصر في البداية على وسط مدينة مدنين على أن يعمّم تدريجيا ليشمل عددا من الأحياء وكذلك عددا من معتمديات الولاية قبل موفى العام 2018. كما أكد كرشيد ان هذا الإنجاز هام جدا لولاية مدنين و خاصة بالنسبة للمستثمرين .

كما أشرف مبروك كرشيد ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال زيارته المستشفى الجامعي بمدنين على قافلة لطب العيون التي ستؤمن عمليات جراحة مجانية في زرع عدسات العيون لفائدة 120 مريضا من ذوي الدّخل المحدود وأصيلي عديد المعتمديات من ولاية مدنين . كما اطلع الوزير بنفس المناسبة على ظروف العمل داخل قاعة العمليات المخصصة لهذا الغرض.