جبنيانة – صفاقس: الكشف عن عملية سرقة لإحدى الشركات النفطية بالجهة

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متابعة للموضوع المتعلق بمباشرة فرقة الأبحاث والتقتيش بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة ولاية صفاقس البحث في قضية عدلية موضوعها "السرقة" تضررت فيها إحدى الشركات النفطية بالجهة بعد تعرضها خلال الليلة الفاصلة بين يومي 21 و22 جانفي 2018 إلى سرقات بعض المعدات الإلكترونية والتي قدرت قيمتها المالية بحوالي 80 الف دينار .

وتمكنت يوم 25 جانفي 2018 الفرقة المذكورة بعد تمشيط المنطقة من العثور على المسروق مخفية بإحكام بإحدى قنوات الصرف الصحي بالمكان، وفق بلغ لوزارة الداخلية.

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بإرجاع المسروق إلى الشركة المذكورة ومواصلة التحريات لإلقاء القبض على الجناة وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.