جبنيانة – صفاقس: الكشف عن عملية سرقة لإحدى الشركات النفطية بالجهة

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متابعة للموضوع المتعلق بمباشرة فرقة الأبحاث والتقتيش بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة ولاية صفاقس البحث في قضية عدلية موضوعها "السرقة" تضررت فيها إحدى الشركات النفطية بالجهة بعد تعرضها خلال الليلة الفاصلة بين يومي 21 و22 جانفي 2018 إلى سرقات بعض المعدات الإلكترونية والتي قدرت قيمتها المالية بحوالي 80 الف دينار .
وتمكنت يوم 25 جانفي 2018 الفرقة المذكورة بعد تمشيط المنطقة من العثور على المسروق مخفية بإحكام بإحدى قنوات الصرف الصحي بالمكان، وفق بلغ لوزارة الداخلية.
بمراجعة النيابة العمومية أذنت بإرجاع المسروق إلى الشركة المذكورة ومواصلة التحريات لإلقاء القبض على الجناة وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
متابعة للموضوع المتعلق بمباشرة فرقة الأبحاث والتقتيش بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة ولاية صفاقس البحث في قضية عدلية موضوعها "السرقة" تضررت فيها إحدى الشركات النفطية بالجهة بعد تعرضها خلال الليلة الفاصلة بين يومي 21 و22 جانفي 2018 إلى سرقات بعض المعدات الإلكترونية والتي قدرت قيمتها المالية بحوالي 80 الف دينار .
وتمكنت يوم 25 جانفي 2018 الفرقة المذكورة بعد تمشيط المنطقة من العثور على المسروق مخفية بإحكام بإحدى قنوات الصرف الصحي بالمكان، وفق بلغ لوزارة الداخلية.
بمراجعة النيابة العمومية أذنت بإرجاع المسروق إلى الشركة المذكورة ومواصلة التحريات لإلقاء القبض على الجناة وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-