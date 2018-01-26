اتفاق مبدئي لإجراء 3 مباريات ودية للمنتخب استعدادا لمونديال 2018

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الجمعة عن توصلها الى اتفاق مبدئي لاجراء ثلاث مباريات ودية بين المنتخب التونسي ومنتخبات ايران وكوستاريكا واسبانيا في اطار تامين افضل ظروف التحضير لنسور قرطاج قبل المشاركة المرتقبة في مونديال روسيا 2018.

وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاق المبدئي يقضي بملاقاة ايران يوم 23 مارس بتونس وكوستاريكا يوم 27 من نفس الشهر بمدينة نيس الفرنسية واسبانيا يوم 9 جوان بمدينة كرازندار جنوب روسيا في انتظار امضاء العقود النهائية في الفترة القادمة.

وتنكب الجامعة التونسية لكرة القدم حاليا على اتمام كافة الاجراءات الخاصة ببقية التربصات والمقابلات الودية إلى غاية دخول المنتخب إلى مرحلة نهائيات مونديال 2018.

وكانت عملية القرعة الخاصة بمونديال روسيا وضعت المنتخب التونسي في المجموعة السابعة الى جانب بلجيكا وانقلترا وبنما.