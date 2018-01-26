حمّام سوسة: القبض على المورّط الثّاني في عمليّة سلب سيّارة من صاحبها باستعمال سلاح أبيض

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أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اته متابعة لعمليّة تعرّض شخص إلى سلب سيّارته باستعمال القوّة وتهديده بسلاح أبيض "سكّين كبير الحجم" بجهة حمّام سوسة ولاية سوسة، تمكّنت يوم امس الخميس الوحدات الأمنيّة التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشّماليّة بعد القبض على المورّط الرّئيسي في عمليّة السّرقة المذكورة يوم 21 جانفي 2018 من القبض على الشّخص الذي تولّى شراء السّيارة المسروقة وذلك بعد نصب كمين له، كما تمّ استرجاع السّيارة المذكورة وارجاعها لصاحبها.
وبالتّحرّي معه، اعترف بما نسب إليه وقد تبيّن أنّه محلّ 04 مناشير تفتيش.
وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اته متابعة لعمليّة تعرّض شخص إلى سلب سيّارته باستعمال القوّة وتهديده بسلاح أبيض "سكّين كبير الحجم" بجهة حمّام سوسة ولاية سوسة، تمكّنت يوم امس الخميس الوحدات الأمنيّة التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشّماليّة بعد القبض على المورّط الرّئيسي في عمليّة السّرقة المذكورة يوم 21 جانفي 2018 من القبض على الشّخص الذي تولّى شراء السّيارة المسروقة وذلك بعد نصب كمين له، كما تمّ استرجاع السّيارة المذكورة وارجاعها لصاحبها.
وبالتّحرّي معه، اعترف بما نسب إليه وقد تبيّن أنّه محلّ 04 مناشير تفتيش.
وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-