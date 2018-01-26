حمّام سوسة: القبض على المورّط الثّاني في عمليّة سلب سيّارة من صاحبها باستعمال سلاح أبيض

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اته متابعة لعمليّة تعرّض شخص إلى سلب سيّارته باستعمال القوّة وتهديده بسلاح أبيض "سكّين كبير الحجم" بجهة حمّام سوسة ولاية سوسة، تمكّنت يوم امس الخميس الوحدات الأمنيّة التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشّماليّة بعد القبض على المورّط الرّئيسي في عمليّة السّرقة المذكورة يوم 21 جانفي 2018 من القبض على الشّخص الذي تولّى شراء السّيارة المسروقة وذلك بعد نصب كمين له، كما تمّ استرجاع السّيارة المذكورة وارجاعها لصاحبها.

وبالتّحرّي معه، اعترف بما نسب إليه وقد تبيّن أنّه محلّ 04 مناشير تفتيش.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.