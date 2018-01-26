بعد قرار استثنائه من عقوبات اضافية.. البوغانمي يستأنف نشاطه مع الترجي بداية من 3 فيفري القادم

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قرر الاتحاد الافريقي لكرة اليد خلال اجتماع مكتبه التنفيذي الابقاء على العقوبة الاولية المسلطة على لاعب المنتخب التونسي والترجي الرياضي اسامة البوغانمي المتمثلة في تجميده عن النشاط لمدة 3 اشهر عن كل المسابقات الوطنية.
ويمكن للترجي التعويل على البوغانمي بداية من الجولة الأولى لمرحلة الإياب للبطولة الوطنية المبرمجة في 3 فيفري 2018.
ويذكر أن الاتّحاد الإفريقي لكرة اليد قرر معاقبة الترجي الرياضي التونسي واللاعب أسامة البوغانمي إثر أحداث مقابلة الدور النهائي في بطولة إفريقيا للأندية والتي جمعت الترجي والزمالك.
وتقرر معاقبة الترجي بمبلغ خمسة ألاف أورو بسبب إلقاء المقذوفات من طرف جماهيره مما أدى لتوقف المقابلة لمدة 15 دقيقة .
كما تم تسليط خطية مالية على اللاعب أسامة بوغانمي تقدر بـ3000 أورو بسبب اعتدائه على لاعب الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد 29 أكتوبر 2017.
قرر الاتحاد الافريقي لكرة اليد خلال اجتماع مكتبه التنفيذي الابقاء على العقوبة الاولية المسلطة على لاعب المنتخب التونسي والترجي الرياضي اسامة البوغانمي المتمثلة في تجميده عن النشاط لمدة 3 اشهر عن كل المسابقات الوطنية.
ويمكن للترجي التعويل على البوغانمي بداية من الجولة الأولى لمرحلة الإياب للبطولة الوطنية المبرمجة في 3 فيفري 2018.
ويذكر أن الاتّحاد الإفريقي لكرة اليد قرر معاقبة الترجي الرياضي التونسي واللاعب أسامة البوغانمي إثر أحداث مقابلة الدور النهائي في بطولة إفريقيا للأندية والتي جمعت الترجي والزمالك.
وتقرر معاقبة الترجي بمبلغ خمسة ألاف أورو بسبب إلقاء المقذوفات من طرف جماهيره مما أدى لتوقف المقابلة لمدة 15 دقيقة .
كما تم تسليط خطية مالية على اللاعب أسامة بوغانمي تقدر بـ3000 أورو بسبب اعتدائه على لاعب الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد 29 أكتوبر 2017.
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-