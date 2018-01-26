بعد قرار استثنائه من عقوبات اضافية.. البوغانمي يستأنف نشاطه مع الترجي بداية من 3 فيفري القادم

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قرر الاتحاد الافريقي لكرة اليد خلال اجتماع مكتبه التنفيذي الابقاء على العقوبة الاولية المسلطة على لاعب المنتخب التونسي والترجي الرياضي اسامة البوغانمي المتمثلة في تجميده عن النشاط لمدة 3 اشهر عن كل المسابقات الوطنية.

ويمكن للترجي التعويل على البوغانمي بداية من الجولة الأولى لمرحلة الإياب للبطولة الوطنية المبرمجة في 3 فيفري 2018.

ويذكر أن الاتّحاد الإفريقي لكرة اليد قرر معاقبة الترجي الرياضي التونسي واللاعب أسامة البوغانمي إثر أحداث مقابلة الدور النهائي في بطولة إفريقيا للأندية والتي جمعت الترجي والزمالك.

وتقرر معاقبة الترجي بمبلغ خمسة ألاف أورو بسبب إلقاء المقذوفات من طرف جماهيره مما أدى لتوقف المقابلة لمدة 15 دقيقة .

كما تم تسليط خطية مالية على اللاعب أسامة بوغانمي تقدر بـ3000 أورو بسبب اعتدائه على لاعب الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد 29 أكتوبر 2017.