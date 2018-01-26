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لن تقدم وزارة التربية على أي إصلاح يتعلق بالمنظومة التربوية دون التشاور مع مختلف الأطراف المتدخلة من نقابات وخبراء ومربين، وفق ما أكده رئيس مصلحة بإدارة الاتصال بالوزارة، زهير النفزي.
وقال النفزي اليوم الجمعة في تصريح ل(وات) إنه « لن يكون هناك أي تغيير او اجراء لاصلاح المنظومة التربوية قبل طرحه على طاولة النقاش والحوار مع مختلف الأطراف المعنية والموافقة عليه اضافة الى تقييم التجربة الحالية وايجاد الحلول الممكنة للاشكاليات المطروحة عبر منهجية تعتمد التروي والتشاور »، مؤكدا أنه لن يطرأ أي اجراء جديد بالنسبة للسنة الدراسية الحالية 2017 – 2018
وشدد على ضرورة العمل على الاستفادة من التجارب السابقة في ما يتعلق بمشروع الاصلاح التربوي، ومن عملية التقييم الدورية والمتواصلة للمنظومة التربوية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على المحافظة على النواحي الايجابية في هذا السياق وتعديل المسار دون قطع أو الغاء أو اقصاء ما تم التوصل إليه سابقا.
وأكد النفزي أن الوزارة جعلت من موضوع الزمن المدرسي وغيرها من المسائل التي تهم الشأن التربوي محل تفكير ودراسة بهدف تحسين التعلمات واليات التقييم والمراوحة بين ايقاع التعلمات والنشاط الثقافي والرياضي وايجاد ملاءمة بين الزمن المدرسي والزمن الاجتماعي.
ولاحظ في توضيح على خلفية ما تم تداوله انطلاقا من تصريح وزير التربية حاتم بن سالم حول امكانية تعديل الزمن المدرسي للانتقال من نظام السداسي إلى نظام الثلاثي وامكانية منح يوم السبت عطلة أسبوعية لتلاميذ الابتدائي، أنه تم التطرق الى هاتين النقطتين كمقترحات تتنزل في اطار التوجه العام للوزارة وليس كقرارات، مؤكدا ان كل امكانيات التغيير تنبع من متابعة الوزارة اليومية لشواغل المدرسة والأسرة التونسية وللشأن التربوي بشكل عام.
لن تقدم وزارة التربية على أي إصلاح يتعلق بالمنظومة التربوية دون التشاور مع مختلف الأطراف المتدخلة من نقابات وخبراء ومربين، وفق ما أكده رئيس مصلحة بإدارة الاتصال بالوزارة، زهير النفزي.
وقال النفزي اليوم الجمعة في تصريح ل(وات) إنه « لن يكون هناك أي تغيير او اجراء لاصلاح المنظومة التربوية قبل طرحه على طاولة النقاش والحوار مع مختلف الأطراف المعنية والموافقة عليه اضافة الى تقييم التجربة الحالية وايجاد الحلول الممكنة للاشكاليات المطروحة عبر منهجية تعتمد التروي والتشاور »، مؤكدا أنه لن يطرأ أي اجراء جديد بالنسبة للسنة الدراسية الحالية 2017 – 2018
وشدد على ضرورة العمل على الاستفادة من التجارب السابقة في ما يتعلق بمشروع الاصلاح التربوي، ومن عملية التقييم الدورية والمتواصلة للمنظومة التربوية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على المحافظة على النواحي الايجابية في هذا السياق وتعديل المسار دون قطع أو الغاء أو اقصاء ما تم التوصل إليه سابقا.
وأكد النفزي أن الوزارة جعلت من موضوع الزمن المدرسي وغيرها من المسائل التي تهم الشأن التربوي محل تفكير ودراسة بهدف تحسين التعلمات واليات التقييم والمراوحة بين ايقاع التعلمات والنشاط الثقافي والرياضي وايجاد ملاءمة بين الزمن المدرسي والزمن الاجتماعي.
ولاحظ في توضيح على خلفية ما تم تداوله انطلاقا من تصريح وزير التربية حاتم بن سالم حول امكانية تعديل الزمن المدرسي للانتقال من نظام السداسي إلى نظام الثلاثي وامكانية منح يوم السبت عطلة أسبوعية لتلاميذ الابتدائي، أنه تم التطرق الى هاتين النقطتين كمقترحات تتنزل في اطار التوجه العام للوزارة وليس كقرارات، مؤكدا ان كل امكانيات التغيير تنبع من متابعة الوزارة اليومية لشواغل المدرسة والأسرة التونسية وللشأن التربوي بشكل عام.
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-