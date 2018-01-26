وزارة التجهيز: إكنظاظ مروري وقتي بالطريق الوطنية رقم 01

تعلم الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ببن عروس عن انطلاق أشغال وضع الخرسانة الإسفلتية ببداية مشروع تأمين السلامة المرورية بالطريق الوطنية رقم 01 من ن.ك 10.760 إلى ن.ك 14.950 .

وتشير مصالح التجهيز ببن عروس إلى أن إكتظاظ مروري وقتي سيحصل بسبب الأشغال بداية من اليوم الجمعة إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال.

وتعلم بالمناسبة أن أشغال المنشأة الفنية الأولى للمشروع على مستوى مفترق الطريق الجهوية 22 والطريق الوطنية عدد 01 ( مفترق الملعب الأولمبي برادس) ستنتهي موفى شهر فيفري 2018 ويمكن إنطلاق إستغلال الجزء الأول بطول 1600 متر من مفترق الحي الأولمبي برادس إلى مفترق بومهل الزهراء ( أي حوالي ثلث المشروع ) في انتظار القبول الوقتي لكامل المشروع الذي من المؤمّل أن يكون قبل موفّى شهر فيفري 2019 ( دون تأخير عن الآجال التعاقدية.