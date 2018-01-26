أنور بن حسن: عدد المسجلين في الانتخابات البلدية فاق الـ5 ملايين و369 ألف مسجل

أكد اليوم الجمعة، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنور بن حسن، في ندوة صحفية أن عدد المسجلين للانتخابات البلدية فاق الـ5 ملايين و369 ألف مسجل.

وافاد أنور بن حسن أن نسبة مشاركة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة في الانتخابات البلدية تقارب 33%