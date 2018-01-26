سيدي علي بن عون: القبض على عنصر سابع ضمن خلية إرهابية بسيدي بوزيد

متابعة للموضوع المتعلق بتمكن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من الكشف عن خلية إرهابية بمعتمدية سيدي علي بن عون تتكون من 09 عناصر أعمارهم تتراوح بين 21 و27 سنة وإلقاء القبض على 06 من عناصرها ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي".

تمكنت يوم 25 جانفي 2018 الفرقة المذكورة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري آخر ثبت تورطه في نفس القضية ليصبح المحتفظ بهم ضمن الخلية الإرهابية المشار إليها 07 عناصر والمساعي حثيثة لإلقاء القبض على بقية عناصر الخلية، وفق باغ لوزارة الداخلية.