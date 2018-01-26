28 و29 جانفي.. وزير الخارجية يشارك في أشغال الدورة العادية 30 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي

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بتكليف من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يترأس وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة العادية الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تحتضنها العاصمة الأثيوبية أديس أبيبا يومي 28 و29 جانفي 2018 تحت شعار " الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقيا".
ويجري الجهيناوي على هامش مشاركته في أشغال القمة ،وفق بلاغ اليوم الجمعة لوزارة الخارجية ،سلسلة من اللقاءات وجلسات العمل مع عدد من رؤساء وفود الدول الإفريقية وسامي مسؤولي المنظمة الإفريقية، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم القارة إضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ويتضمن جدول أعمال القمة النظر في ملفات متعددة ذات الصلة بالعمل الإفريقي المشترك وأهمها مسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد ومسألة السلم والأمن في القارة، بالإضافة إلى مسار المفاوضات المتعلقة بإنشاء المنطقة التجارية الحرة في إفريقيا.
وسيتطرق رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة إلى عدد من المسائل التي تهم الشأن الإفريقي على غرار تمويل الاتحاد الإفريقي وآليات تسهيل حرية التنقل بين الدول الأعضاء وكذلك القضايا الدولية ومن بينها تطورات الوضع في الشرق الأوسط ومستقبل العلاقات مع شركاء القارة الإفريقية.
بتكليف من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يترأس وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة العادية الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تحتضنها العاصمة الأثيوبية أديس أبيبا يومي 28 و29 جانفي 2018 تحت شعار " الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقيا".
ويجري الجهيناوي على هامش مشاركته في أشغال القمة ،وفق بلاغ اليوم الجمعة لوزارة الخارجية ،سلسلة من اللقاءات وجلسات العمل مع عدد من رؤساء وفود الدول الإفريقية وسامي مسؤولي المنظمة الإفريقية، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم القارة إضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ويتضمن جدول أعمال القمة النظر في ملفات متعددة ذات الصلة بالعمل الإفريقي المشترك وأهمها مسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد ومسألة السلم والأمن في القارة، بالإضافة إلى مسار المفاوضات المتعلقة بإنشاء المنطقة التجارية الحرة في إفريقيا.
وسيتطرق رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة إلى عدد من المسائل التي تهم الشأن الإفريقي على غرار تمويل الاتحاد الإفريقي وآليات تسهيل حرية التنقل بين الدول الأعضاء وكذلك القضايا الدولية ومن بينها تطورات الوضع في الشرق الأوسط ومستقبل العلاقات مع شركاء القارة الإفريقية.
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-