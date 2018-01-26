28 و29 جانفي.. وزير الخارجية يشارك في أشغال الدورة العادية 30 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي

بتكليف من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يترأس وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة العادية الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تحتضنها العاصمة الأثيوبية أديس أبيبا يومي 28 و29 جانفي 2018 تحت شعار " الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقيا".

ويجري الجهيناوي على هامش مشاركته في أشغال القمة ،وفق بلاغ اليوم الجمعة لوزارة الخارجية ،سلسلة من اللقاءات وجلسات العمل مع عدد من رؤساء وفود الدول الإفريقية وسامي مسؤولي المنظمة الإفريقية، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم القارة إضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ويتضمن جدول أعمال القمة النظر في ملفات متعددة ذات الصلة بالعمل الإفريقي المشترك وأهمها مسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد ومسألة السلم والأمن في القارة، بالإضافة إلى مسار المفاوضات المتعلقة بإنشاء المنطقة التجارية الحرة في إفريقيا.

وسيتطرق رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة إلى عدد من المسائل التي تهم الشأن الإفريقي على غرار تمويل الاتحاد الإفريقي وآليات تسهيل حرية التنقل بين الدول الأعضاء وكذلك القضايا الدولية ومن بينها تطورات الوضع في الشرق الأوسط ومستقبل العلاقات مع شركاء القارة الإفريقية.