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يوم الجمعة 26 جانفي 2018
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القضاء العسكري يحسم الجدل حول الاستماع الى علي العريّض
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الأولى
القضاء العسكري يحسم الجدل حول الاستماع الى علي العريّض
26 جانفي 2018 | 11:57

أوضحت الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري، أنه تم استدعاء رئيس الحكومة السابق علي العريض لسماعه كشاهد في القضية التحقيقية الجاري فيها التتبع ضد المتهم شفيق الجراية ومن معه من أجل جريمة الاعتداء على أمن الدولة وأوضحت في بلاغ لها مساء أمس الخميس، أنه تبعا للإدعاءات التي يتم الترويج لها في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن استدعاء العريض يندرج في نطاق الأعمال التي اقتضتها ضرورة استكمال سير الأبحاث طبقا لما توجبه الإجراءات القانونية.

وأكدت أن هذا الإجراء القضائي لا يمكن تأويله في أي اتجاه آخر وخاصة في السياق السياسي لاسيما وقد سبق سماع عديد الشهود من كبار مسؤولي الدولة بصفتهم تلك، ولن يكون ذلك حائلا دون تلقي شهادة غيرهم باعتبار أن "مصلحة العدالة تعلو ولا يعلى عليها"، وفق نص البيان.

وذكرت الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري بـ"ضرورة النأي عن محاولة إقحام القضاء العسكري في التجاذبات السياسية لما لهذا التمشي من خطورة على استقلال القضاء وحياده ومن تأثير على تعكير صفو النظام العام".

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الأولى
القضاء العسكري يحسم الجدل حول الاستماع الى علي العريّض
26 جانفي 2018 | 11:57

أوضحت الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري، أنه تم استدعاء رئيس الحكومة السابق علي العريض لسماعه كشاهد في القضية التحقيقية الجاري فيها التتبع ضد المتهم شفيق الجراية ومن معه من أجل جريمة الاعتداء على أمن الدولة وأوضحت في بلاغ لها مساء أمس الخميس، أنه تبعا للإدعاءات التي يتم الترويج لها في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن استدعاء العريض يندرج في نطاق الأعمال التي اقتضتها ضرورة استكمال سير الأبحاث طبقا لما توجبه الإجراءات القانونية.

وأكدت أن هذا الإجراء القضائي لا يمكن تأويله في أي اتجاه آخر وخاصة في السياق السياسي لاسيما وقد سبق سماع عديد الشهود من كبار مسؤولي الدولة بصفتهم تلك، ولن يكون ذلك حائلا دون تلقي شهادة غيرهم باعتبار أن "مصلحة العدالة تعلو ولا يعلى عليها"، وفق نص البيان.

وذكرت الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري بـ"ضرورة النأي عن محاولة إقحام القضاء العسكري في التجاذبات السياسية لما لهذا التمشي من خطورة على استقلال القضاء وحياده ومن تأثير على تعكير صفو النظام العام".

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وضعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خطة عمل لتأمين التزود وتحسين حوكمة التصرف في الأنظمة...
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26 جانفي 2018 السّاعة 19:42
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التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018 السّاعة 19:27
افادت الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة ان التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين على الاحواز...
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الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018 السّاعة 19:11
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نورالدين بالطيب
حتى لا تعود تونس للقائمات سيئة السمعة !
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