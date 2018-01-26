نصر الله: العثور على جثة محافظ شرطة عليها اصابات على مستوى الرأس

مكتب القيروان - الشروق اون لاين- سعيدة جلاصي: تم العثور على جثة محافظ شرطة أول متقاعد تحمل بعض الاصابات على مستوى الرأس ، و ذلك بمنزله بمعتمدية نصر الله من ولاية القيروان .

وتجدر الاشارة الى ان المتوفى هو أصيل معتمدية الجهة ومستقر في ولاية المنستير جاء في زيارة منذ يوم واحد قبل الحادثة لوالدته.

وقد تم تحويل الجثة بعد معاينتها من طرف مساعد وكيل الجمهورية لقسم الطب الشرعي بوحدة الأغالبة للوقوف على أسباب الوفاة.