الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 26 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
نهائي البطولة الافريقية للامم لكرة اليد: المنتخب التونسي لإضافة النجمة العاشرة في سجله
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
نورالدين بالطيب
حتى لا تعود تونس للقائمات سيئة السمعة !
قرر الاتحاد الأوروبي سحب تونس مع خمسة بلدان أخرى من قائمة الدول المصنفة كملاذات ضريبية وهو التصنيف الذي قرره الاتحاد الاوروبي قبل حوالي شهر في قائمة ضمت سبعة عشرة دولة من بينها...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الخميس 25 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 26 جانفي 2018 الحكم الإنجليزي كلاتنبرغ يوقف مباراة بكأس ملك السعودية... نجمة تلفزيون "المستقبل" تقدم استقالتها على الهواء مباشرة سمير ماجول يتعرض الى حادث وفاة مذيعة مغربية بعد يومين من زفافها امم افريقيا لكرة اليد: تونس ومصر في النهائي بن غربية: اجتماع أعضاء في الحكومة بممثلي المجتمع المدني...
الأولى
نهائي البطولة الافريقية للامم لكرة اليد: المنتخب التونسي لإضافة النجمة العاشرة في سجله
26 جانفي 2018 | 11:31

يسدل الستار يوم السبت على منافسات البطولة الافريقية للامم لكرة اليد المقامة حاليا بالعاصمة الغابونية ليبروفيل باجراء الدور النهائي بين المنتخب التونسي ونظيره المصري حامل اللقب في ثاني مواجهة على التوالي تجمع بينهما في النهائي القاري.

وسبق للمنتخبين ان التقيا في المحطة الاخيرة من مشوار البطولة الافريقية في سبع مناسبات (3 انتصارات للمنتخب التونسي مقابل 4 انتصارات للمنتخب المصري) ما يعكس المنافسة الشديدة بين المنتخبين وصعوبة التكهن بهوية الفائز منهما.

وبعد ان ضمنا ترشحهما الى بطولة العالم المقبلة المقررة بالدنمارك والمانيا عام 2019 يتطلع المنتخبان الى استكمال الخطوة الاخيرة بنجاح في رحلة القبض على التاج الافريقي اثر مسيرة موفقة لم يعرفا خلالها طعم الهزيمة.

ويتطلع المنتخب التونسي الى تجريد منافسه من اللقب واستعادة الريادة الافريقية لاضافة نجمة عاشرة في سجله وتعزيز رقم قياسه بينما يامل المنتخب المصري في الحفاظ على زعامته القارية والظفر بكاسه السابعة والالتحاق بالتالي بنظيره الجزائري.

وتبدو المواجهة واعدة في ظل تقارب مستوى المنتخبين بما من شانه ان يرفع منسوب التشويق والاثارة في لقاء ينتظر ان تحسمه بعض الجزئيات وتلعب نتيجته النهائية خلال الدقائق الاخيرة.

تقرؤون أيضا
وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018 السّاعة 19:54
وضعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خطة عمل لتأمين التزود وتحسين حوكمة التصرف في الأنظمة...
المزيد >>
الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018 السّاعة 19:42
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم بالحمامات ان المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة...
المزيد >>
التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018 السّاعة 19:27
افادت الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة ان التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين على الاحواز...
المزيد >>
الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018 السّاعة 19:11
الشروق اون لاين – مراد الخترشي: نجحت ادارة الترجي الرياضي في تاهيل لاعبها الجديد يوسف البلايلي الذي وقع...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
نهائي البطولة الافريقية للامم لكرة اليد: المنتخب التونسي لإضافة النجمة العاشرة في سجله
26 جانفي 2018 | 11:31

يسدل الستار يوم السبت على منافسات البطولة الافريقية للامم لكرة اليد المقامة حاليا بالعاصمة الغابونية ليبروفيل باجراء الدور النهائي بين المنتخب التونسي ونظيره المصري حامل اللقب في ثاني مواجهة على التوالي تجمع بينهما في النهائي القاري.

وسبق للمنتخبين ان التقيا في المحطة الاخيرة من مشوار البطولة الافريقية في سبع مناسبات (3 انتصارات للمنتخب التونسي مقابل 4 انتصارات للمنتخب المصري) ما يعكس المنافسة الشديدة بين المنتخبين وصعوبة التكهن بهوية الفائز منهما.

وبعد ان ضمنا ترشحهما الى بطولة العالم المقبلة المقررة بالدنمارك والمانيا عام 2019 يتطلع المنتخبان الى استكمال الخطوة الاخيرة بنجاح في رحلة القبض على التاج الافريقي اثر مسيرة موفقة لم يعرفا خلالها طعم الهزيمة.

ويتطلع المنتخب التونسي الى تجريد منافسه من اللقب واستعادة الريادة الافريقية لاضافة نجمة عاشرة في سجله وتعزيز رقم قياسه بينما يامل المنتخب المصري في الحفاظ على زعامته القارية والظفر بكاسه السابعة والالتحاق بالتالي بنظيره الجزائري.

وتبدو المواجهة واعدة في ظل تقارب مستوى المنتخبين بما من شانه ان يرفع منسوب التشويق والاثارة في لقاء ينتظر ان تحسمه بعض الجزئيات وتلعب نتيجته النهائية خلال الدقائق الاخيرة.

تقرؤون أيضا
وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018 السّاعة 19:54
وضعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خطة عمل لتأمين التزود وتحسين حوكمة التصرف في الأنظمة...
المزيد >>
الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018 السّاعة 19:42
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم بالحمامات ان المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة...
المزيد >>
التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018 السّاعة 19:27
افادت الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة ان التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين على الاحواز...
المزيد >>
الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018 السّاعة 19:11
الشروق اون لاين – مراد الخترشي: نجحت ادارة الترجي الرياضي في تاهيل لاعبها الجديد يوسف البلايلي الذي وقع...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
حتى لا تعود تونس للقائمات سيئة السمعة !
قرر الاتحاد الأوروبي سحب تونس مع خمسة بلدان أخرى من قائمة الدول المصنفة كملاذات ضريبية وهو التصنيف الذي قرره الاتحاد الاوروبي قبل حوالي شهر في قائمة ضمت سبعة عشرة دولة من بينها...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الخميس 25 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 26 جانفي 2018 الحكم الإنجليزي كلاتنبرغ يوقف مباراة بكأس ملك السعودية... نجمة تلفزيون "المستقبل" تقدم استقالتها على الهواء مباشرة سمير ماجول يتعرض الى حادث وفاة مذيعة مغربية بعد يومين من زفافها امم افريقيا لكرة اليد: تونس ومصر في النهائي بن غربية: اجتماع أعضاء في الحكومة بممثلي المجتمع المدني...
﻿