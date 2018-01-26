نهائي البطولة الافريقية للامم لكرة اليد: المنتخب التونسي لإضافة النجمة العاشرة في سجله

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يسدل الستار يوم السبت على منافسات البطولة الافريقية للامم لكرة اليد المقامة حاليا بالعاصمة الغابونية ليبروفيل باجراء الدور النهائي بين المنتخب التونسي ونظيره المصري حامل اللقب في ثاني مواجهة على التوالي تجمع بينهما في النهائي القاري.
وسبق للمنتخبين ان التقيا في المحطة الاخيرة من مشوار البطولة الافريقية في سبع مناسبات (3 انتصارات للمنتخب التونسي مقابل 4 انتصارات للمنتخب المصري) ما يعكس المنافسة الشديدة بين المنتخبين وصعوبة التكهن بهوية الفائز منهما.
وبعد ان ضمنا ترشحهما الى بطولة العالم المقبلة المقررة بالدنمارك والمانيا عام 2019 يتطلع المنتخبان الى استكمال الخطوة الاخيرة بنجاح في رحلة القبض على التاج الافريقي اثر مسيرة موفقة لم يعرفا خلالها طعم الهزيمة.
ويتطلع المنتخب التونسي الى تجريد منافسه من اللقب واستعادة الريادة الافريقية لاضافة نجمة عاشرة في سجله وتعزيز رقم قياسه بينما يامل المنتخب المصري في الحفاظ على زعامته القارية والظفر بكاسه السابعة والالتحاق بالتالي بنظيره الجزائري.
وتبدو المواجهة واعدة في ظل تقارب مستوى المنتخبين بما من شانه ان يرفع منسوب التشويق والاثارة في لقاء ينتظر ان تحسمه بعض الجزئيات وتلعب نتيجته النهائية خلال الدقائق الاخيرة.
يسدل الستار يوم السبت على منافسات البطولة الافريقية للامم لكرة اليد المقامة حاليا بالعاصمة الغابونية ليبروفيل باجراء الدور النهائي بين المنتخب التونسي ونظيره المصري حامل اللقب في ثاني مواجهة على التوالي تجمع بينهما في النهائي القاري.
وسبق للمنتخبين ان التقيا في المحطة الاخيرة من مشوار البطولة الافريقية في سبع مناسبات (3 انتصارات للمنتخب التونسي مقابل 4 انتصارات للمنتخب المصري) ما يعكس المنافسة الشديدة بين المنتخبين وصعوبة التكهن بهوية الفائز منهما.
وبعد ان ضمنا ترشحهما الى بطولة العالم المقبلة المقررة بالدنمارك والمانيا عام 2019 يتطلع المنتخبان الى استكمال الخطوة الاخيرة بنجاح في رحلة القبض على التاج الافريقي اثر مسيرة موفقة لم يعرفا خلالها طعم الهزيمة.
ويتطلع المنتخب التونسي الى تجريد منافسه من اللقب واستعادة الريادة الافريقية لاضافة نجمة عاشرة في سجله وتعزيز رقم قياسه بينما يامل المنتخب المصري في الحفاظ على زعامته القارية والظفر بكاسه السابعة والالتحاق بالتالي بنظيره الجزائري.
وتبدو المواجهة واعدة في ظل تقارب مستوى المنتخبين بما من شانه ان يرفع منسوب التشويق والاثارة في لقاء ينتظر ان تحسمه بعض الجزئيات وتلعب نتيجته النهائية خلال الدقائق الاخيرة.
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-