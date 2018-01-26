مبروك أشرف وكريمة

نورالدين بالطيب

قرر الاتحاد الأوروبي سحب تونس مع خمسة بلدان أخرى من قائمة الدول المصنفة كملاذات ضريبية وهو التصنيف الذي قرره الاتحاد الاوروبي قبل حوالي شهر في قائمة ضمت سبعة عشرة دولة من بينها...